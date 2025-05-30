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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 409410411412

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:09

  flysoulfly написав:Цікаво, а яка ж потрібна валютна картка після 01.06.2025 для отримання готівки с їхньої каси без комісії. В тарифах до Ажзюр-Платівок бачу тільки гривневу комісію, без уточнень.

А що, з Ощадного зараз видають з комісією?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:21

  reef написав:
  flysoulfly написав:Цікаво, а яка ж потрібна валютна картка після 01.06.2025 для отримання готівки с їхньої каси без комісії. В тарифах до Ажзюр-Платівок бачу тільки гривневу комісію, без уточнень.

А що, з Ощадного зараз видають з комісією?

Последний раз, когда я был, было без. Но и валютную карту при этом применять некуда.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:31

Мені завжди кажуть скинути на Азур - з Ощадного видавати не хочуть.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:37

  klug написав:Мені завжди кажуть скинути на Азур - з Ощадного видавати не хочуть.

Страница ощадника:
Зняття коштів можливе через TAS2U, в АТМ або через картку в касі Банку.

"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим".
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 03:39

  moveton написав:
  klug написав:Мені завжди кажуть скинути на Азур - з Ощадного видавати не хочуть.

Страница ощадника:
Зняття коштів можливе через TAS2U, в АТМ або через картку в касі Банку.

"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим".

Я не розумію у чому аргумент. Буквально написано, що у касі через картку, а не напряму, як писали вище. От як вони собі уявляють зняття з Ощадного без картки у АТМ - для мене загадка, але не будемо відходити від теми.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 03:50

  klug написав:
  moveton написав:
Зняття коштів можливе через TAS2U, в АТМ або через картку в касі Банку.

"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим".

Я не розумію у чому аргумент. Буквально написано, що у касі через картку, а не напряму, як писали вище. От як вони собі уявляють зняття з Ощадного без картки у АТМ - для мене загадка, але не будемо відходити від теми.

Упс. Спать пора. Тогда верю, что в кассе не дадут даже с ордером. Значит вернулись к безальтернативности Ажура :oops:
moveton
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  #<1 ... 409410411412
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