Зняття коштів можливе через TAS2U, в АТМ або через картку в касі Банку.
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим".
Я не розумію у чому аргумент. Буквально написано, що у касі через картку, а не напряму, як писали вище. От як вони собі уявляють зняття з Ощадного без картки у АТМ - для мене загадка, але не будемо відходити від теми.
Зняття коштів можливе через TAS2U, в АТМ або через картку в касі Банку.
"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим".
Я не розумію у чому аргумент. Буквально написано, що у касі через картку, а не напряму, як писали вище. От як вони собі уявляють зняття з Ощадного без картки у АТМ - для мене загадка, але не будемо відходити від теми.
Упс. Спать пора. Тогда верю, что в кассе не дадут даже с ордером. Значит вернулись к безальтернативности Ажура
moveton написав: "Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим".
Я не розумію у чому аргумент. Буквально написано, що у касі через картку, а не напряму, як писали вище. От як вони собі уявляють зняття з Ощадного без картки у АТМ - для мене загадка, але не будемо відходити від теми.
Упс. Спать пора. Тогда верю, что в кассе не дадут даже с ордером. Значит вернулись к безальтернативности Ажура
"Мир вашій бесіді!" - пам'ятаю, колись раніше дійсно було можливо знімати кошти напряму з ощадного в касі (касир сама формувала ордер втім при перевищенні певної межі по сумі посилала до "спеціаліста" - буцім-то до певної суми кассир могла сама видавати, а все що вище потрібен контролер). Але десь плюс-мінус півтори-два рочки тому хтось "надрозумний" у тазі вирішив що це не правильно і стало НІЗЗЯ - токмо через карту.
a77 написав:Если открить годовое депо (или вообще на три месяца) на 100 баксов - єто будет условием бесплатности "пакета" для трех азуров или нет, никак понять не могу ? Или обязательно надо догнаться до єквивалента 20 тис грн (грубо 500 баксов) ... п.с. вот то шо "діє до 31.05.2026 року" в 6-ой сноске - єто понимать, что само условие бесплатности будет действовать до 31.05.2026 року, а потом его приберут из тарифов ? Так понимать или как понимать єтих гениев ? Неужели нельзя нормально все продумать и прописать одиин раз, чтоб понятно и однозначно біло, - нет, нужно морочить голову...
Я это читаю, что до 31.05.2026 действует поблажка, что наличие срочного депо со сроком от 3 месяцев (туманно, правда, в какую дату. Конец месяца? Начало? 10е?) даже на 100$ отменяет комис.
Я тоже так думал. Но на теплой линии мне втирали про 20 тыщ гри ни копейкой меньше.
Короче говоря, посыпая свою голову пеплом , довнес я немного монет и отрыл депозит на эквивалент 20-ки. Пока что. Потом будет видно.