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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 410411412413

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:10

  flysoulfly написав:
  a77 написав:Я тоже так думал.
Но на теплой линии мне втирали про 20 тыщ гри ни копейкой меньше.

Короче говоря, посыпая свою голову пеплом :mrgreen: , довнес я немного монет и отрыл депозит на эквивалент 20-ки.
20К - на сколько Ажуров ? 1-2 ?


На теплой линии сказали, что за несколько азуров 20 тыщ. В отделении подтвердили. А как на самом деле - будем посмотреть. Хотя я и не удивлюсь, если карты оформлялись в разных отделениях, то может оказаться, что это 'разные пакеты'. Это ж таз.
a77
 
Повідомлень: 201
З нами з: 11.01.24
Подякував: 24 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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  #<1 ... 410411412413
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