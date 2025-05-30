На теплой линии сказали, что за несколько азуров 20 тыщ. В отделении подтвердили. А как на самом деле - будем посмотреть. Хотя я и не удивлюсь, если карты оформлялись в разных отделениях, то может оказаться, что это 'разные пакеты'. Это ж таз.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:10
На теплой линии сказали, что за несколько азуров 20 тыщ. В отделении подтвердили. А как на самом деле - будем посмотреть. Хотя я и не удивлюсь, если карты оформлялись в разных отделениях, то может оказаться, что это 'разные пакеты'. Это ж таз.
Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:02
Re: Таскомбанк
В приложении tas2u не отображаются приходные операции, расходные операции видно, но баланс по карте не меняется.
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