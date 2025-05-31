На теплой линии сказали, что за несколько азуров 20 тыщ. В отделении подтвердили. А как на самом деле - будем посмотреть. Хотя я и не удивлюсь, если карты оформлялись в разных отделениях, то может оказаться, что это 'разные пакеты'. Это ж таз.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:10
На теплой линии сказали, что за несколько азуров 20 тыщ. В отделении подтвердили. А как на самом деле - будем посмотреть. Хотя я и не удивлюсь, если карты оформлялись в разных отделениях, то может оказаться, что это 'разные пакеты'. Это ж таз.
Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:02
Re: Таскомбанк
В приложении tas2u не отображаются приходные операции, расходные операции видно, но баланс по карте не меняется.
Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:20
Re: Таскомбанк
Ексклюзивна пропозиція для клієнтів Private banking Таскомбанку
https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvna ... askombanku
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 17:57
Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:46
Подскажите, а с оплатой в ДИИ за кредитные будут с 1 числа изменения или кроме 150 грн за непогашение в течении месяца больше никаких новшеств?
Додано: П'ят 30 тра, 2025 21:24
Re: Таскомбанк
Додано: П'ят 30 тра, 2025 22:51
Re: Таскомбанк
Добрый вечерок. Вроде уже +- разжевали, но ещё раз уточнил у девушки из поддержки только что и она мне объяснила, что если у Веры с КЛ на конец РП нет задолженности, то и комиса не будет. На мой вопрос о другом комисе она сказала, что не будет никакого другого комиса.
Худо-бедно это согласуется с криво написанными нововведениями...
Додано: Суб 31 тра, 2025 06:49
Вопрос в том, что считается теперь концом рп, конец второго месяца после трат, как и было, или конец первого.
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