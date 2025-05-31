в качестве долга принимается сальдо по счету или авторизационный остаток по карте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 тра, 2025 12:14
Додано: Суб 31 тра, 2025 12:25
Для себе лучче і безпечніше считать, шо те чісло, яке менше з ціх двох в каждім конкретнім випадку. Щоб точно не прогадати.
Додано: Суб 31 тра, 2025 13:59
Re: Таскомбанк
ГЛ утверждает, что пока деньги "в блоке", т. е. еще не списались за покупку, то они считаются все еще на вашем счету.
Соответственно, ГЛ утверждает, комиссии 150 грн не будет.
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