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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 411412413414

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 12:14

  акет написав:Контрольное время, когда фиксируется наличие долга, 23:59 последнего числа месяца.

в качестве долга принимается сальдо по счету или авторизационный остаток по карте?
WallNutPen
 
Повідомлень: 1417
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Подякували: 424 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 12:25

  WallNutPen написав:
  акет написав:Контрольное время, когда фиксируется наличие долга, 23:59 последнего числа месяца.

в качестве долга принимается сальдо по счету или авторизационный остаток по карте?

Для себе лучче і безпечніше считать, шо те чісло, яке менше з ціх двох в каждім конкретнім випадку. Щоб точно не прогадати.
won
 
Повідомлень: 83
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 13:59

Re: Таскомбанк

ГЛ утверждает, что пока деньги "в блоке", т. е. еще не списались за покупку, то они считаются все еще на вашем счету.
Соответственно, ГЛ утверждает, комиссии 150 грн не будет.
акет
 
Повідомлень: 258
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 17:12

  акет написав:
  Порт написав:Вопрос в том, что считается теперь концом рп, конец второго месяца после трат, как и было, или конец первого.

ГЛ говорит: "чтобы не платить комиссию, карту надо выводить в ноль в конце каждого месяца"

Почему в ноль, а не в -50 грн?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4365
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 17:59

Общался с ГЛ несколько раз,как я понял,за Верку с КЛ абонка будет даже при выводе в ноль в конце каждого месяца. Так мне говорили и так я понял.
Все пазакрывал,гуд бай тазик
THB
 
Повідомлень: 967
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 18:01

  Ferlakur написав:
  акет написав:
  Порт написав:Вопрос в том, что считается теперь концом рп, конец второго месяца после трат, как и было, или конец первого.

ГЛ говорит: "чтобы не платить комиссию, карту надо выводить в ноль в конце каждого месяца"

Почему в ноль, а не в -50 грн?

А шо велика різниця?
Boundless
 
Повідомлень: 2292
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Подякував: 89 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 18:04

  THB написав:Общался с ГЛ несколько раз,как я понял,за Верку с КЛ абонка будет даже при выводе в ноль в конце каждого месяца. Так мне говорили и так я понял.
Все пазакрывал,гуд бай тазик

Краще самому читати тарифи, бо мені теж на гарячій ліній всяку дичину розказували
Boundless
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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  #<1 ... 411412413414
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