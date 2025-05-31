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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 тра, 2025 12:14
акет написав:
Контрольное время, когда фиксируется наличие долга, 23:59 последнего числа месяца.
в качестве долга принимается сальдо по счету или авторизационный остаток по карте?
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WallNutPen
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Додано: Суб 31 тра, 2025 12:25
WallNutPen написав: акет написав:
Контрольное время, когда фиксируется наличие долга, 23:59 последнего числа месяца.
в качестве долга принимается сальдо по счету или авторизационный остаток по карте?
Для себе лучче і безпечніше считать, шо те чісло, яке менше з ціх двох в каждім конкретнім випадку. Щоб точно не прогадати.
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won
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Додано: Суб 31 тра, 2025 13:59
ГЛ утверждает, что пока деньги "в блоке", т. е. еще не списались за покупку, то они считаются все еще на вашем счету.
Соответственно, ГЛ утверждает, комиссии 150 грн не будет.
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акет
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Додано: Суб 31 тра, 2025 17:12
акет написав: Порт написав:
Вопрос в том, что считается теперь концом рп, конец второго месяца после трат, как и было, или конец первого.
ГЛ говорит: "чтобы не платить комиссию, карту надо выводить в ноль в конце каждого месяца"
Почему в ноль, а не в -50 грн?
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Ferlakur
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Додано: Суб 31 тра, 2025 17:59
Общался с ГЛ несколько раз,как я понял,за Верку с КЛ абонка будет даже при выводе в ноль в конце каждого месяца. Так мне говорили и так я понял.
Все пазакрывал,гуд бай тазик
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THB
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Додано: Суб 31 тра, 2025 18:01
Ferlakur написав: акет написав: Порт написав:
Вопрос в том, что считается теперь концом рп, конец второго месяца после трат, как и было, или конец первого.
ГЛ говорит: "чтобы не платить комиссию, карту надо выводить в ноль в конце каждого месяца"
Почему в ноль, а не в -50 грн?
А шо велика різниця?
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Boundless
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Додано: Суб 31 тра, 2025 18:04
THB написав:
Общался с ГЛ несколько раз,как я понял,за Верку с КЛ абонка будет даже при выводе в ноль в конце каждого месяца. Так мне говорили и так я понял.
Все пазакрывал,гуд бай тазик
Краще самому читати тарифи, бо мені теж на гарячій ліній всяку дичину розказували
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Boundless
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