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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 412413414415 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.9 5 30 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 20% 6 2- Погане. Некомпетентне. 20% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 27% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 4 Всього голосів : 30 Додано: Суб 31 тра, 2025 21:15 Порт написав: moveton написав: Как и было, конец первого. И второго. И третьего. И минус первого. РП, если я правильно расшифровал аббревиатуру - это от начала до конца каждого месяца. Как и было, конец первого. И второго. И третьего. И минус первого. РП, если я правильно расшифровал аббревиатуру - это от начала до конца каждого месяца.

А до изменений рп было от начала до конца второго месяца, а не каждого. А до изменений рп было от начала до конца второго месяца, а не каждого.

Каких изменений? В каком году? У Таси по жизни РП от начала и до конца каждого месяца. Иными словами РД последнего числа каждого месяца. Вот ЛП он же грейс до второй РД т.е. от ухода в кредит и до конца второго месяца после этого. И он тоже такой по жизни был и такой и остался. Каких изменений? В каком году? У Таси по жизни РП от начала и до конца каждого месяца. Иными словами РД последнего числа каждого месяца. Вот ЛП он же грейс до второй РД т.е. от ухода в кредит и до конца второго месяца после этого. И он тоже такой по жизни был и такой и остался. moveton

Повідомлень: 5589 З нами з: 23.03.18 Подякував: 60 раз. Подякували: 679 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 22:19 moveton написав: Порт написав: moveton написав: Как и было, конец первого. И второго. И третьего. И минус первого. РП, если я правильно расшифровал аббревиатуру - это от начала до конца каждого месяца. Как и было, конец первого. И второго. И третьего. И минус первого. РП, если я правильно расшифровал аббревиатуру - это от начала до конца каждого месяца.

А до изменений рп было от начала до конца второго месяца, а не каждого. А до изменений рп было от начала до конца второго месяца, а не каждого.

Каких изменений? В каком году? У Таси по жизни РП от начала и до конца каждого месяца. Иными словами РД последнего числа каждого месяца. Вот ЛП он же грейс до второй РД т.е. от ухода в кредит и до конца второго месяца после этого. И он тоже такой по жизни был и такой и остался. Каких изменений? В каком году? У Таси по жизни РП от начала и до конца каждого месяца. Иными словами РД последнего числа каждого месяца. Вот ЛП он же грейс до второй РД т.е. от ухода в кредит и до конца второго месяца после этого. И он тоже такой по жизни был и такой и остался.

Это игра аббревиатурами. По факту тигипкобанк переходит к модели сенса, при которой пополнение задолженности по кредиткам обязательно каждый 30(31) день, вместо каждого 60(61) дня. Разница только в размере штрафа и условиях бесплатности. Кстати условий бесплатности у сенса нет. Это игра аббревиатурами. По факту тигипкобанк переходит к модели сенса, при которой пополнение задолженности по кредиткам обязательно каждый 30(31) день, вместо каждого 60(61) дня. Разница только в размере штрафа и условиях бесплатности. Кстати условий бесплатности у сенса нет. Порт Повідомлень: 1070 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 тра, 2025 22:41 Порт написав: Это игра аббревиатурами. Это игра аббревиатурами.

Нет, это понимание тарифов. РП и ЛП - это совсем разные вещи.



Порт написав: По факту тигипкобанк переходит к модели сенса, при которой пополнение задолженности по кредиткам обязательно каждый 30(31) день, вместо каждого 60(61) дня. По факту тигипкобанк переходит к модели сенса, при которой пополнение задолженности по кредиткам обязательно каждый 30(31) день, вместо каждого 60(61) дня.

К модели Сенса, да, но обязательно оно только у тех, кто удавится, но не даст банку ни копейки. Я Сенсу периодически плачу его соточку за минус в РД. Потому, что так выгоднее, чем гаситься в первый же месяц. А вот из грейса не выхожу - там уже совсем другие деньги и их платить уже не интересно. Ну а кто-то может давно из грейса вылетел, платит ежемесячно проценты и даже не заметит новых тарифов на Вере.



Порт написав: Разница только в размере штрафа и условиях бесплатности. Кстати условий бесплатности у сенса нет. Разница только в размере штрафа и условиях бесплатности. Кстати условий бесплатности у сенса нет.

Это тоже немаловажно для использования карточкек. У Сенса поборы меньше, а по абонке на дебетках условия бесплатности есть и в определённом смысле круче, чем у Тазика. Все эти детали нужно понимать и считать по своей модели использования банка. Мне у Сенса подходит выполнять условие бесплатности по 50к среднего остатка по сумме на всех счетах. А вот у Тазика 20к держать на текущих не прикольно. Нет, это понимание тарифов. РП и ЛП - это совсем разные вещи.К модели Сенса, да, но обязательно оно только у тех, кто удавится, но не даст банку ни копейки. Я Сенсу периодически плачу его соточку за минус в РД. Потому, что так выгоднее, чем гаситься в первый же месяц. А вот из грейса не выхожу - там уже совсем другие деньги и их платить уже не интересно. Ну а кто-то может давно из грейса вылетел, платит ежемесячно проценты и даже не заметит новых тарифов на Вере.Это тоже немаловажно для использования карточкек. У Сенса поборы меньше, а по абонке на дебетках условия бесплатности есть и в определённом смысле круче, чем у Тазика. Все эти детали нужно понимать и считать по своей модели использования банка. Мне у Сенса подходит выполнять условие бесплатности по 50к среднего остатка по сумме на всех счетах. А вот у Тазика 20к держать на текущих не прикольно. moveton

Повідомлень: 5589 З нами з: 23.03.18 Подякував: 60 раз. Подякували: 679 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 412413414415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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