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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 21:15

  Порт написав:
  moveton написав:Как и было, конец первого. И второго. И третьего. И минус первого. РП, если я правильно расшифровал аббревиатуру - это от начала до конца каждого месяца.

А до изменений рп было от начала до конца второго месяца, а не каждого.

Каких изменений? В каком году? У Таси по жизни РП от начала и до конца каждого месяца. Иными словами РД последнего числа каждого месяца. Вот ЛП он же грейс до второй РД т.е. от ухода в кредит и до конца второго месяца после этого. И он тоже такой по жизни был и такой и остался.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 22:19

  moveton написав:
  Порт написав:
  moveton написав:Как и было, конец первого. И второго. И третьего. И минус первого. РП, если я правильно расшифровал аббревиатуру - это от начала до конца каждого месяца.

А до изменений рп было от начала до конца второго месяца, а не каждого.

Каких изменений? В каком году? У Таси по жизни РП от начала и до конца каждого месяца. Иными словами РД последнего числа каждого месяца. Вот ЛП он же грейс до второй РД т.е. от ухода в кредит и до конца второго месяца после этого. И он тоже такой по жизни был и такой и остался.

Это игра аббревиатурами. По факту тигипкобанк переходит к модели сенса, при которой пополнение задолженности по кредиткам обязательно каждый 30(31) день, вместо каждого 60(61) дня. Разница только в размере штрафа и условиях бесплатности. Кстати условий бесплатности у сенса нет.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 22:41

  Порт написав:Это игра аббревиатурами.

Нет, это понимание тарифов. РП и ЛП - это совсем разные вещи.

  Порт написав:По факту тигипкобанк переходит к модели сенса, при которой пополнение задолженности по кредиткам обязательно каждый 30(31) день, вместо каждого 60(61) дня.

К модели Сенса, да, но обязательно оно только у тех, кто удавится, но не даст банку ни копейки. Я Сенсу периодически плачу его соточку за минус в РД. Потому, что так выгоднее, чем гаситься в первый же месяц. А вот из грейса не выхожу - там уже совсем другие деньги и их платить уже не интересно. Ну а кто-то может давно из грейса вылетел, платит ежемесячно проценты и даже не заметит новых тарифов на Вере.

  Порт написав:Разница только в размере штрафа и условиях бесплатности. Кстати условий бесплатности у сенса нет.

Это тоже немаловажно для использования карточкек. У Сенса поборы меньше, а по абонке на дебетках условия бесплатности есть и в определённом смысле круче, чем у Тазика. Все эти детали нужно понимать и считать по своей модели использования банка. Мне у Сенса подходит выполнять условие бесплатности по 50к среднего остатка по сумме на всех счетах. А вот у Тазика 20к держать на текущих не прикольно.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:42

Re: Таскомбанк

Ну шо, побрили кого-то на абонплату по Верке?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 11:49

  Ferlakur написав:Ну шо, побрили кого-то на абонплату по Верке?

Первый месяц сказали же, что не будут брить.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:19

Re: Таскомбанк

  moveton написав:К модели Сенса, да, но обязательно оно только у тех, кто удавится, но не даст банку ни копейки. Я Сенсу периодически плачу его соточку за минус в РД. Потому, что так выгоднее, чем гаситься в первый же месяц.


Но зачем? Куча же банков с кредлимом где не надо платить "соточку"
Setta
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