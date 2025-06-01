Додано: Суб 31 тра, 2025 22:41

Порт написав: Это игра аббревиатурами. Это игра аббревиатурами.

Порт написав: По факту тигипкобанк переходит к модели сенса, при которой пополнение задолженности по кредиткам обязательно каждый 30(31) день, вместо каждого 60(61) дня. По факту тигипкобанк переходит к модели сенса, при которой пополнение задолженности по кредиткам обязательно каждый 30(31) день, вместо каждого 60(61) дня.

Порт написав: Разница только в размере штрафа и условиях бесплатности. Кстати условий бесплатности у сенса нет. Разница только в размере штрафа и условиях бесплатности. Кстати условий бесплатности у сенса нет.

Нет, это понимание тарифов. РП и ЛП - это совсем разные вещи.К модели Сенса, да, но обязательно оно только у тех, кто удавится, но не даст банку ни копейки. Я Сенсу периодически плачу его соточку за минус в РД. Потому, что так выгоднее, чем гаситься в первый же месяц. А вот из грейса не выхожу - там уже совсем другие деньги и их платить уже не интересно. Ну а кто-то может давно из грейса вылетел, платит ежемесячно проценты и даже не заметит новых тарифов на Вере.Это тоже немаловажно для использования карточкек. У Сенса поборы меньше, а по абонке на дебетках условия бесплатности есть и в определённом смысле круче, чем у Тазика. Все эти детали нужно понимать и считать по своей модели использования банка. Мне у Сенса подходит выполнять условие бесплатности по 50к среднего остатка по сумме на всех счетах. А вот у Тазика 20к держать на текущих не прикольно.