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Таскомбанк
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Додано: Суб 31 тра, 2025 21:15
Порт написав: moveton написав:
Как и было, конец первого. И второго. И третьего. И минус первого. РП, если я правильно расшифровал аббревиатуру - это от начала до конца каждого месяца.
А до изменений рп было от начала до конца второго месяца, а не каждого.
Каких изменений? В каком году? У Таси по жизни РП от начала и до конца каждого месяца. Иными словами РД последнего числа каждого месяца. Вот ЛП он же грейс до второй РД т.е. от ухода в кредит и до конца второго месяца после этого. И он тоже такой по жизни был и такой и остался.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 22:19
moveton написав: Порт написав: moveton написав:
Как и было, конец первого. И второго. И третьего. И минус первого. РП, если я правильно расшифровал аббревиатуру - это от начала до конца каждого месяца.
А до изменений рп было от начала до конца второго месяца, а не каждого.
Каких изменений? В каком году? У Таси по жизни РП от начала и до конца каждого месяца. Иными словами РД последнего числа каждого месяца. Вот ЛП он же грейс до второй РД т.е. от ухода в кредит и до конца второго месяца после этого. И он тоже такой по жизни был и такой и остался.
Это игра аббревиатурами. По факту тигипкобанк переходит к модели сенса, при которой пополнение задолженности по кредиткам обязательно каждый 30(31) день, вместо каждого 60(61) дня. Разница только в размере штрафа и условиях бесплатности. Кстати условий бесплатности у сенса нет.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 22:41
Порт написав:
Это игра аббревиатурами.
Нет, это понимание тарифов. РП и ЛП - это совсем разные вещи.
Порт написав:
По факту тигипкобанк переходит к модели сенса, при которой пополнение задолженности по кредиткам обязательно каждый 30(31) день, вместо каждого 60(61) дня.
К модели Сенса, да, но обязательно оно только у тех, кто удавится, но не даст банку ни копейки. Я Сенсу периодически плачу его соточку за минус в РД. Потому, что так выгоднее, чем гаситься в первый же месяц. А вот из грейса не выхожу - там уже совсем другие деньги и их платить уже не интересно. Ну а кто-то может давно из грейса вылетел, платит ежемесячно проценты и даже не заметит новых тарифов на Вере.
Порт написав:
Разница только в размере штрафа и условиях бесплатности. Кстати условий бесплатности у сенса нет.
Это тоже немаловажно для использования карточкек. У Сенса поборы меньше, а по абонке на дебетках условия бесплатности есть и в определённом смысле круче, чем у Тазика. Все эти детали нужно понимать и считать по своей модели использования банка. Мне у Сенса подходит выполнять условие бесплатности по 50к среднего остатка по сумме на всех счетах. А вот у Тазика 20к держать на текущих не прикольно.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 08:42
Ну шо, побрили кого-то на абонплату по Верке?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 11:49
Ferlakur написав:
Ну шо, побрили кого-то на абонплату по Верке?
Первый месяц сказали же, что не будут брить.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 12:19
moveton написав:
К модели Сенса, да, но обязательно оно только у тех, кто удавится, но не даст банку ни копейки. Я Сенсу периодически плачу его соточку за минус в РД. Потому, что так выгоднее, чем гаситься в первый же месяц.
Но зачем? Куча же банков с кредлимом где не надо платить "соточку"
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:34
Setta написав: moveton написав:
К модели Сенса, да, но обязательно оно только у тех, кто удавится, но не даст банку ни копейки. Я Сенсу периодически плачу его соточку за минус в РД. Потому, что так выгоднее, чем гаситься в первый же месяц.
Но зачем? Куча же банков с кредлимом где не надо платить "соточку"
Потому, что той куче банков кредлим не бесконечный, в отличие от желаний. Ещё и может сопровождаться комисами, которые побольше соточки.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 21:08
moveton написав: Setta написав: moveton написав:
К модели Сенса, да, но обязательно оно только у тех, кто удавится, но не даст банку ни копейки. Я Сенсу периодически плачу его соточку за минус в РД. Потому, что так выгоднее, чем гаситься в первый же месяц.
Но зачем? Куча же банков с кредлимом где не надо платить "соточку"
Потому, что той куче банков кредлим не бесконечный, в отличие от желаний. Ещё и может сопровождаться комисами, которые побольше соточки.
А в тазе бесконечный? Нет, ну у представителя верхушки банка может быть.
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Порт
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:51
Порт написав: moveton написав:
Потому, что той куче банков кредлим не бесконечный, в отличие от желаний. Ещё и может сопровождаться комисами, которые побольше соточки.
А в тазе бесконечный? Нет, ну у представителя верхушки банка может быть.
Странные вопросы. У Тазика главное, что наличие его кредитки не запрещает пользоваться кредитками в других банков. Поэтому с ним грейсовых кредитов месяца на полтора можно набрать больше.
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moveton
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