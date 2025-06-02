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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 чер, 2025 14:57
won написав: Ferlakur написав:
Ну шо, побрили кого-то на абонплату по Верке?
Не читали тарифи. Там, де бриття за кредлім, буде списання 10 числа.
10 числа бриють тих, в кого Вєрка без кредліму.
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