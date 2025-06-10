10 числа бриють тих, в кого Вєрка без кредліму.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 чер, 2025 14:57
Додано: Чет 05 чер, 2025 16:13
Re: Таскомбанк
Смачний комплімент від «Fujiwara Yoshi» з Visa
https://news.finance.ua/ua/smachnyy-kom ... shi-z-visa
Пропозиція діє з 26 травня 2025 до 1 березня 2026
Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:05
Re: Таскомбанк
Якісь
Востаннє редагувалось Ferlakur в Суб 07 чер, 2025 09:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 чер, 2025 00:23
Лінк битий, що там?
Додано: Суб 07 чер, 2025 09:25
Поправив. Хз шо там, я іпав 240 сторінок читати. Хіба взяти попередню версію і нову і згодувати чату жпт шоб проаналізував.
Додано: Вів 10 чер, 2025 12:19
Незарахування платежу
Вчора по IBAN поповнено свою кредитку Very. Кошти досі не зараховано. Питання до представника - чому ?
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