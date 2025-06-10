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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 413414415416

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 14:57

  won написав:
  Ferlakur написав:Ну шо, побрили кого-то на абонплату по Верке?

Не читали тарифи. Там, де бриття за кредлім, буде списання 10 числа.


10 числа бриють тих, в кого Вєрка без кредліму.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:13

Re: Таскомбанк

Смачний комплімент від «Fujiwara Yoshi» з Visa

https://news.finance.ua/ua/smachnyy-kom ... shi-z-visa

Пропозиція діє з 26 травня 2025 до 1 березня 2026
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:05

Re: Таскомбанк

Якісь зміни в ДКБО
Востаннє редагувалось Ferlakur в Суб 07 чер, 2025 09:23, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:23

  Ferlakur написав:Якісь зміни в ДКБО

https://tascombank.ua/files/Publichna_p ... ._osib_(RB)___vizy_0606.pdf

Лінк битий, що там?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:25

  klug написав:
  Ferlakur написав:Якісь зміни в ДКБО

https://tascombank.ua/files/Publichna_p ... ._osib_(RB)___vizy_0606.pdf

Лінк битий, що там?

Поправив. Хз шо там, я іпав 240 сторінок читати. Хіба взяти попередню версію і нову і згодувати чату жпт шоб проаналізував.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 12:19

Незарахування платежу

Вчора по IBAN поповнено свою кредитку Very. Кошти досі не зараховано. Питання до представника - чому ?
Doda
 
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