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Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 чер, 2025 17:08
Amethyst написав: Doda написав:ramzes4
Так, дійсно по випмсці є зарахування, але залишок не збільшився і оплатити картою неможливо.
Шоо, зовсім не було коштів на картці до поповнення?
Спробуйте поповнити шось на малу суму 1..5 грн, ото баланс і оновиться. Це старий глюк Тасі (Каповаїв)
Блін, і от за таку типароботу вони ще РКО 150грн хочуть.
Помогло поповнення на 1 грн. Дякую дуже!
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Додано: Сер 11 чер, 2025 15:58
Оце ТАСьку припікає: тепер закривають Рюкзак.
P.S. з'явилося якесь розуміння чи умови за Азуром треба виконувати для кожної валюти окремо, чи достатньо виконати для одного з Азурів?
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Додано: Сер 11 чер, 2025 16:21
klug написав:
Оце ТАСьку припікає: тепер закривають Рюкзак.
Тільки закривають з 01.10.2025
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Додано: Сер 11 чер, 2025 17:05
lloydbanksua написав:
Интересно, им кто-то пользовался у ТАСа?
в мене там знайшлось 37 коп, які, напевно, нарахували як відсотки
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