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Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 03:57
Зато Провідні українські дзюдоїсти зустрілися з представниками Таскомбанку
. Я по такому заголовку надеялся, что били морды и валяли по полу за новые тарифы. А там ... скучно в общем.
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moveton
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