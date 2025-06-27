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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 03:57
Зато Провідні українські дзюдоїсти зустрілися з представниками Таскомбанку. Я по такому заголовку надеялся, что били морды и валяли по полу за новые тарифы. А там ... скучно в общем.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 13:26
Там ще й по вері кард Тазік щось нове шлє про комісію
і пільговий період))
Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:12
Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:51
V2
певно починаються проблеми, якщо таку фіґню придумали, або нового креативника взяли чи Вікторія розважається.
Кеш-бек по вері кард не змінили?
Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:53
Re: Таскомбанк
це капець! як закрутили! в чому суть пільгового періоду в ТАЗік-банку?
Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:56
Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:26
Ferlakur не знаю, не знаю
заборгованість за червень погашав до кінця липня, за липень - до кінця серпня, а тепер, так виглядає, що потрібно гасити місяць в місяць, що потратив в червні - до кінця червня, за липень - до кінця липня і так далі - це для кредиток.
Про дебетові також не забули і свої умови виставили.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:30
Здрасьтє, прокинулись Це ще у травні обговорювали, тарифи введено з 1 червня.
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