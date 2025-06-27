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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:37
А комісії стосуються карки Саксес? Якщо так, то як саме, треба гасити в 0 в кінці кожного місяця, щоб не було комісії?
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Andrew75
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:43
patrikk написав:
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Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;
Де ця нова редакція?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 17:06
Ferlakur написав: patrikk написав:
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Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;
Де ця нова редакція?
На сайті банку в новини, а далі вибирайте картку
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patrikk
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:04
Ferlakur написав: patrikk написав:
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Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;
Де ця нова редакція?
Заходив у відділення з цього приводу - по Вері Кард різниця тільки у комісії - якщо не погасити КЛ в нуль на звітну дату - останній день місяця у якому відбувалися витрати то нарахують 150 грн за РКО, які додадуться до загальної кредитної заборгованості. Тобто фактично Грейс залишається тей самий - до кінця наступного місяця за тим у якому відбувалися витрати, лише добавилась комісія 150 грн. В принципі, якщо КЛ більше 50к то можна не зважати - якщо менше, то вже б'є по дохідності суттєво//)
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asti
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:50
asti написав:
Заходив у відділення з цього приводу - по Вері Кард різниця тільки у комісії - якщо не погасити КЛ в нуль на звітну дату - останній день місяця у якому відбувалися витрати то нарахують 150 грн за РКО, які додадуться до загальної кредитної заборгованості. Тобто фактично Грейс залишається тей самий - до кінця наступного місяця за тим у якому відбувалися витрати, лише добавилась комісія 150 грн. В принципі, якщо КЛ більше 50к то можна не зважати - якщо менше, то вже б'є по дохідності суттєво//)
Напомню, что сейчас речь о том, что Таська опять переобулась и собирается за неиспользующуюся
Верку с КЛ, но без долгов стричь 150 грн в месяц. Верю, что в отделение заходилось вчера-сегодня и там уже были про эти тарифы в курсе, но не очень понятно, как такой удар по доходности хозяйства зависит от КЛ.
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moveton
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:42
Получила сообщение о платеже в 150 грн по кредитной карте. Зашла в отделение банка, мне сказали, что если в банке депозит или зарплатная карта, то это сообщение о 150 грн получателя не касается. Только если открыта обычная карта для получения-отправки платежей. У меня Вери кард.
З.Ы. Почитала комментарии, снова засомневалась.
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Hella
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:57
Hella написав:
Получила сообщение о платеже в 150 грн по кредитной карте. Зашла в отделение банка, мне сказали, что если в банке депозит или зарплатная карта, то это сообщение о 150 грн получателя не касается. Только если открыта обычная карта для получения-отправки платежей. У меня Вери кард.
З.Ы. Почитала комментарии, снова засомневалась.
Может и не касаться. Но тут же ж смотря о чём речь. 150 грн за счастье иметь карту - это одна статья. За минус по карте в конце месяца - другая. Они не складываются, но дополняются, т.е., если не положено стричь по одной, то могут это сделать по другой на той же карте. По каждой статье свои исключения, которые ещё и на разных картах разные. И по всему этому в тарифах семь пятниц на неделе.
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moveton
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:37
moveton
Осталось подождать несколько дней, будем знать точно ).
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Hella
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:45
Hella написав:
Осталось подождать несколько дней, будем знать точно ).
Смотря что. Про работу тех тарифов, о которых предупреждали месяц назад - да. Про тех, которые выкатили вчера - это ещё месяц и несколько дней ждать. И к этому моменту наверняка ещё редакции будут.
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moveton
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