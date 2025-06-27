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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 418419420421

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:37

Re: Таскомбанк

А комісії стосуються карки Саксес? Якщо так, то як саме, треба гасити в 0 в кінці кожного місяця, щоб не було комісії?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:43

  patrikk написав:[

Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:
- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;

Де ця нова редакція?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 17:06

  Ferlakur написав:
  patrikk написав:[

Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:
- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;

Де ця нова редакція?

На сайті банку в новини, а далі вибирайте картку
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:04

  Ferlakur написав:
  patrikk написав:[

Мабуть зміни у тому, що в новій редакції тарифів від учора 26.06 (вступлять в дію з 30 липня) прибрали умову для безкоштовного щомісячного обслуговування пакету послуг:
- або продукту "Картка "Very Card" з кредитним лімітом більше нуля;

Де ця нова редакція?

Заходив у відділення з цього приводу - по Вері Кард різниця тільки у комісії - якщо не погасити КЛ в нуль на звітну дату - останній день місяця у якому відбувалися витрати то нарахують 150 грн за РКО, які додадуться до загальної кредитної заборгованості. Тобто фактично Грейс залишається тей самий - до кінця наступного місяця за тим у якому відбувалися витрати, лише добавилась комісія 150 грн. В принципі, якщо КЛ більше 50к то можна не зважати - якщо менше, то вже б'є по дохідності суттєво//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:50

  asti написав:Заходив у відділення з цього приводу - по Вері Кард різниця тільки у комісії - якщо не погасити КЛ в нуль на звітну дату - останній день місяця у якому відбувалися витрати то нарахують 150 грн за РКО, які додадуться до загальної кредитної заборгованості. Тобто фактично Грейс залишається тей самий - до кінця наступного місяця за тим у якому відбувалися витрати, лише добавилась комісія 150 грн. В принципі, якщо КЛ більше 50к то можна не зважати - якщо менше, то вже б'є по дохідності суттєво//)

Напомню, что сейчас речь о том, что Таська опять переобулась и собирается за неиспользующуюся Верку с КЛ, но без долгов стричь 150 грн в месяц. Верю, что в отделение заходилось вчера-сегодня и там уже были про эти тарифы в курсе, но не очень понятно, как такой удар по доходности хозяйства зависит от КЛ.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:42

Re: Таскомбанк

Получила сообщение о платеже в 150 грн по кредитной карте. Зашла в отделение банка, мне сказали, что если в банке депозит или зарплатная карта, то это сообщение о 150 грн получателя не касается. Только если открыта обычная карта для получения-отправки платежей. У меня Вери кард.
З.Ы. Почитала комментарии, снова засомневалась.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:57

  Hella написав:Получила сообщение о платеже в 150 грн по кредитной карте. Зашла в отделение банка, мне сказали, что если в банке депозит или зарплатная карта, то это сообщение о 150 грн получателя не касается. Только если открыта обычная карта для получения-отправки платежей. У меня Вери кард.
З.Ы. Почитала комментарии, снова засомневалась.

Может и не касаться. Но тут же ж смотря о чём речь. 150 грн за счастье иметь карту - это одна статья. За минус по карте в конце месяца - другая. Они не складываются, но дополняются, т.е., если не положено стричь по одной, то могут это сделать по другой на той же карте. По каждой статье свои исключения, которые ещё и на разных картах разные. И по всему этому в тарифах семь пятниц на неделе.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:37

moveton

Осталось подождать несколько дней, будем знать точно ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:45

  Hella написав:Осталось подождать несколько дней, будем знать точно ).

Смотря что. Про работу тех тарифов, о которых предупреждали месяц назад - да. Про тех, которые выкатили вчера - это ещё месяц и несколько дней ждать. И к этому моменту наверняка ещё редакции будут.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:45

З 30.07 для Very Card впроваджено тариф «Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти» 1,5% + 50 грн
emeta
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