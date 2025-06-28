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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 419420421422

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
6
2- Погане. Некомпетентне.
20%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 00:07

  emeta написав:З 30.07 для Very Card впроваджено тариф «Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти» 1,5% + 50 грн

Пункт 4.10, да. Но только, если средства кредитные. Если средства свои, то "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти" специально указана "Не тарифікується". Верю, Тазик запросто мог бы брать комиссию за покупку за кредитные и при использовании своих :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 04:10

  moveton написав:
  emeta написав:З 30.07 для Very Card впроваджено тариф «Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти» 1,5% + 50 грн

Пункт 4.10, да. Но только, если средства кредитные. Если средства свои, то "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти" специально указана "Не тарифікується". Верю, Тазик запросто мог бы брать комиссию за покупку за кредитные и при использовании своих :roll:

Так Пумб же начнёт брать за свои, чем тазик хуже))
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 04:23

  lloydbanksua написав:
  moveton написав:Пункт 4.10, да. Но только, если средства кредитные. Если средства свои, то "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти" специально указана "Не тарифікується". Верю, Тазик запросто мог бы брать комиссию за покупку за кредитные и при использовании своих :roll:

Так Пумб же начнёт брать за свои, чем тазик хуже))

ПУМБ, вроде, нет. Я только про Идею такое помню. Но дело не в этом. Назовёт ли тот, кто собирается брать комис при покупке за свои его не просто "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси", а именно "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти"? Тазик вот назвал.
moveton
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  #<1 ... 419420421422
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