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Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 чер, 2025 09:51
moveton написав: Boundless написав:
Рятує тіко наявність кредитного ліміту і відсутність заборгованості на кінець місяця більше 50 грн
Вот это, как раз, уже нет. О чём и базар.
Так а Є-підтримка, сподіваюсь, ще безкоштовна
в обслуговуванні залишається чи як?!
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Додано: Нед 29 чер, 2025 15:23
moveton написав: lloydbanksua написав: moveton написав:
Пункт 4.10, да. Но только, если средства кредитные. Если средства свои, то "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти" специально указана "Не тарифікується". Верю, Тазик запросто мог бы брать комиссию за покупку за кредитные и при использовании своих
Так Пумб же начнёт брать за свои, чем тазик хуже))
ПУМБ, вроде, нет. Я только про Идею такое помню. Но дело не в этом. Назовёт ли тот, кто собирается брать комис при покупке за свои его не просто "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси", а именно "Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти"? Тазик вот назвал.
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