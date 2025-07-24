Додано: Нед 13 лип, 2025 18:18

GrafBV написав: 2. Чи будуть списуватися ці 150 в "-", якщо на дебетках по нулям? 2. Чи будуть списуватися ці 150 в "-", якщо на дебетках по нулям?

Вот не знаю как по дебеткам - Но по верке у меня на момент списания 150 грн. уже практически вся сумма кредитного лимита была израсходована (просто покупка была 1/07 и сумма была в блоке и на момент списания 150 грн. еще не провелась по счету) - и Тася при этом чудесно списала эти 150 загоняя карту в теховер (благо увидел и в течении получаса сэпнул нужную сумму чтобы избежать теховера). Так что по дебеткам ИМХО расслабляться ни разу не стоит полагая что в минус не спишет.