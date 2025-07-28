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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:51

  moveton написав:
  aanonimovic594 написав:Краще взагалі не використовувати їх кредитні картки, у них відсотки просто кабальні, коли у інших банків 36%+-, то в таскомбанку -
"за операціями зняття готівкових коштів – 83,0%
за іншими операціями – 68,0%"

Нее, кабальные это у Сенса с Идеей - 0.01% в грейсе. А у Веры 0.00001%, т.е. в 1000 раз меньше кабальных. Вполне прилично.

Ну 1.29 грн в месяц (в моем случае) заплатить не критично.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 14:56

  moveton написав:
  aanonimovic594 написав:Краще взагалі не використовувати їх кредитні картки, у них відсотки просто кабальні, коли у інших банків 36%+-, то в таскомбанку -
"за операціями зняття готівкових коштів – 83,0%
за іншими операціями – 68,0%"

Нее, кабальные это у Сенса с Идеей - 0.01% в грейсе. А у Веры 0.00001%, т.е. в 1000 раз меньше кабальных. Вполне прилично.


Маю на увазі не враховуючи грейс-періоду, бувають різні обставини у житті..
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 18:45

  aanonimovic594 написав:Маю на увазі не враховуючи грейс-періоду, бувають різні обставини у житті..

Є картки на повсякдень, є картки для "обставин". Ті, у кого повсякдень "обставини" тут не сидять - вони вже набралися мікрокредитів. Більшість форумчан вміють з вигодою користуватися пільговим періодом у різних банка і про відсотки згадують хіба з необережності, а окремі просто з цікавості. Є інші причини задуматися про подальшу співпрацю з ТАСом.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:59

  klug написав:
  aanonimovic594 написав:Маю на увазі не враховуючи грейс-періоду, бувають різні обставини у житті..

Є картки на повсякдень, є картки для "обставин". Ті, у кого повсякдень "обставини" тут не сидять - вони вже набралися мікрокредитів. Більшість форумчан вміють з вигодою користуватися пільговим періодом у різних банка і про відсотки згадують хіба з необережності, а окремі просто з цікавості. Є інші причини задуматися про подальшу співпрацю з ТАСом.


Можливо.., а які саме Ви обираєте для себе переваги?
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 07:03

Re: Таскомбанк

ну що ж колеги...хто буде останній виходити - вимкніть світло , я такого жонглювання тарифами не бачив ще , таську можна спускати в унітаз... )
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:26

  -VICTOR- написав:ну що ж колеги...хто буде останній виходити - вимкніть світло , я такого жонглювання тарифами не бачив ще , таську можна спускати в унітаз... )

:lol:
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 20:33

  -VICTOR- написав:ну що ж колеги...хто буде останній виходити - вимкніть світло , я такого жонглювання тарифами не бачив ще , таську можна спускати в унітаз... )
тасягрупменеджмент занудьгує..
банк ideя - некст ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:53

  -VICTOR- написав:...хто буде останній виходити -

не випускають! Прив’язали Рюкзак до Вєркі, кажуть відв’яжи - випустимо. А в мене Рюкзак старший ніж Вєрка за віком, як таке може бути? Поки наполегливо надав заяву в горячці, отримав номер в зворотній смс.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 15:57

  kulikrom написав:
  -VICTOR- написав:...хто буде останній виходити -

не випускають! Прив’язали Рюкзак до Вєркі, кажуть відв’яжи - випустимо. А в мене Рюкзак старший ніж Вєрка за віком, як таке може бути? Поки наполегливо надав заяву в горячці, отримав номер в зворотній смс.

Как там Тазик писал в извещении о введении поборов на 150 грн: "Якщо цi змiни в тарифах вам не подобаються, ви можете зручно закрити карти". Правда, не уточнили кому удобно :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 16:10

  kulikrom написав:
  -VICTOR- написав:...хто буде останній виходити -

не випускають! Прив’язали Рюкзак до Вєркі, кажуть відв’яжи - випустимо. А в мене Рюкзак старший ніж Вєрка за віком, як таке може бути? Поки наполегливо надав заяву в горячці, отримав номер в зворотній смс.


Інші картки в тазіку є?
Переприв'язати рюкзак в додатку хвилина часу. Потім заява на закриття рахунку вєрки приймається норм.
alibob
 
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