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Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лип, 2025 16:37
alibob написав:
Переприв'язати рюкзак в додатку хвилина часу.
Взагалі не розумію. Прийшов з рюкзаком, коли ще Вєрки не було, суккеси не закривав, чк воно так сталося?
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kulikrom
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Додано: Пон 28 лип, 2025 18:27
moveton написав: kulikrom написав: -VICTOR- написав:
...хто буде останній виходити -
не випускають! Прив’язали Рюкзак до Вєркі, кажуть відв’яжи - випустимо. А в мене Рюкзак старший ніж Вєрка за віком, як таке може бути? Поки наполегливо надав заяву в горячці, отримав номер в зворотній смс.
Как там Тазик писал в извещении о введении поборов на 150 грн: "Якщо цi змiни в тарифах вам не подобаються, ви можете зручно закрити карти". Правда, не уточнили кому удобно
дефолт Таскомбанк, для звичайного користувача є багато інших банків, навіть просто для кредитного ліміту, чи взагалі просто по кредитам, оцінюю банки по загальній корисності та зручності для всіх клієнтів банку
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aanonimovic594
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