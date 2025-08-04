unknownurl написав:Тарифи оновили, умова з кредитним лімітом на місці.
А шо ж там міняється в тому пункті, шо вони його жовтим позначили?
Уточнено умови для безкоштовного обслуговування картки: замінено словосполучення «торгового обороту» на «розрахунки в торгово-сервісній мережі». Сума розрахунків для безкоштовного обслуговування не змінилася — 5 000₴ (20 000₴ для «Obsidian Card»); додано, що кредитний договір має бути оформлений в «ТАСКОМБАНКу», а не партнерів Банку. — джерело: https://tabfinance.com.ua/news/tascomba ... sept-2025/