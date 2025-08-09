Орендуйте авто з комфортом і вигодою разом з преміальними картками від Private banking Таскомбанку
Додано: Чет 07 сер, 2025 17:32
Re: Таскомбанк
Re: Таскомбанк
Додано: Суб 09 сер, 2025 19:17
Справа в тому що є такий прикол як картки Нац кешбеку, сама основна проблема для банків - був розрахунок в аптеках звичайними картками, бо термінали зчитують іноді картки як ті, які належать до нац.кешбеку - коли розрахунок через Токен, і потім відповідно є досі багато багів взагалі на подвійні списання коштів, а потім їх намагються в аптеці повернути, і потім чорт пойми як відображається по виписці інформація
