Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Вів 26 сер, 2025 14:01
Мав на увазі, що може хто вже через це пройшов?
"Пункт 1.1.4. Безкоштовно - За умови наявності:
- або розрахунків в торгово-сервісній мережі, за рахунок власних коштів, в еквіваленті не менше 5'000 грн., протягом попереднього місяця по рахунками у пакеті послуг5;
- або суми розміщених власних коштів не менше 20'000 грн. - на строкових депозитах та/або середньоденні залишки на поточних рахунках5;
- або діючого кредитного договору (кредит готівкою, автокредит, іпотека, кредит під заставу)
оформленого в АТ "ТАСКОМБАНК", діючого договору ЗКП з поточним зарахуванням, договору
оренди ІБС, активного продукту Пакет послуг «Пенсійний» (картка Соціальна картка);
- або діючого депозитного договору від 3-х місяців6."
reef
- Повідомлень: 2770
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 198 раз.
Додано: Вів 26 сер, 2025 19:46
У ТАСьки роздвоєння особистості: спочатку обнулила ліміт на success, а тепер дзвонить робот і каже, що його можна збільшити у застосунку.
klug
- Повідомлень: 8893
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1252 раз.
Додано: Чет 28 сер, 2025 22:56
..таке питання , якщо ініціювати закриття success credit , то залишиться success debit ? чи автоматом закриють обидва рахунки , хто проходив квест ?
-VICTOR-
- Повідомлень: 7343
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 1338 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 08:34
Закриють тільки кредитку, дебетка залишиться
riwalir
- Повідомлень: 731
- З нами з: 28.04.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 64 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:58
Я вчера вечером прошла, сегодня с утра проверила - кредитка пропала, дебетка - на месте
Кассандра
- Повідомлень: 1519
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 234 раз.
