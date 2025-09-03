|
комиссию сняли
Проверила новые тарифы на себе. В тасе у меня только кредитка, оборот существенно больше 5 тыс, на 1 сентября не погасила в ноль. Сняли 150 грн комиссии.Кешбека было 235 грн.
Для безкоштовного обслуговування пакета послуг «Платівка» (Azure Card) потрібно мати середньомісячний залишок від 20 000 грн в еквіваленті на кожному рахунку окремо.
Альтернативний варіант — розміщення строкового депозиту від 3 місяців на будь-яку суму, і тоді обслуговування буде безкоштовним по всіх рахунках.
У разі виникнення додаткових питань рекомендуємо звертатися до Контакт-центру за номерами: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Ну вот, а тут-то размечтались, что раз пакет, то, как у Алки, хотя бы по пакету в сумме считается. И 150 грн по каждой открытой карте в пакете, на которой нет 20к грн, в месяц снимут, ведь правда?
Що характерно, іншими каналами підтримка саме так і відповідає, що мови виконуються для усіх карток/рахунків у пакеті разом, а не для для кожного рахунку окремо. Крім того підкреслює, що згідно тарифів, у 20к враховуються лише залишки у нац. валюті і не враховуються у інших валютах, на відміну від умови для 5к обороту, котрі (5к) можуть бути розбиті між різними картками у пакеті. От як розібрати, хто з них студент? Може разом із відповіддю вимагати паспорт показувати? Спишуть же взагалі, як Бог на душу покладе...
Т.е. штука зелени на долларовой карте не отменяет РКО даже по этой карте? Такой вариант исходя из текста тарифов я бы сам даже не предположил Но согласен, слов "в еквіваленті" в этом пункте действительно нет.
