Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 18:23

Re: Таскомбанк

  TASCOMBANK написав:По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:25

Re: Таскомбанк

Meet & Greet з Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк — Ваш особистий супровід у кожній поїздці

https://news.finance.ua/ua/meet-greet-z ... iy-poizdci

Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:55

  la9 написав:
  TASCOMBANK написав:По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?

Доброго дня!
Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 23:22

  TASCOMBANK написав:
  la9 написав:
  TASCOMBANK написав:По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?

Доброго дня!
Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.

скільки часу потрібно .щоб такий рахунок банк врешті визнає неактивним і закриє самостійно ?бо є прецеденти коли такий рахунок був відкритий у попередньому році і не використовувався 7-8 місяців до моменту коли ви вирішили що вводите абонплату , питання чому банк такі рахунки не закрив самостійно через 6 місяців невикористання , а зумисно залишив їх з ціллю здерти з таких клієнтів додаткові кошти ??? Клієнт не прийняв ваші умови хотів закриття рахунку,однак закрити рахунок не може - ви (гаряча лінія)відмовляєтесь ,посилаєте у відділення чи писати на пошту вам , хоча мали самостійно закрили за неактивність такий рахунок ще до вводу нових тарифів . То як таке ставлення називається до клієнта на вашу думку ? ...для довідки після ваших "нововведень" по тарифах закрито було кредитні рахунки , клієнт більше не планує з вами співпраці...надто ви непослідовні стали в тарифах.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 23:29

  TASCOMBANK написав:
  la9 написав:
  TASCOMBANK написав:По картках без кредитного ліміту комісія за обслуговування не списується якщо на рахунку немає достатньої суми для сплати комісії, в такому випадку рахунок автоматично блокується до моменту надходження коштів. Після повної сплати комісії блокування буде знято. Додаткових нарахувань у такому випадку не відбувається.

Питання до представника. А закрити такий рахунок (без КЛ та з наявною заборгованістю по платі за обслуговування) - можна буде без погашення цієї заборгованості?

Доброго дня!
Закриття рахунку можливе лише після повного погашення заборгованості за комісією з обслуговування. Якщо на рахунку є несплачена плата за обслуговування, спочатку необхідно її сплатити, після чого рахунок можна буде закрити у будь-якому відділенні банку або звернувшись до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.

..ви не можете тримати цей рахунок в нескінченність незакриваючи його , клієнт не планує наприклад більше ним користуватись і взагалі будь-яким рахунком в банку, таким чином виказуючи що НЕПРИЙМАЄ ваші нові тарифи ,списати кошти немаєте звідки , клієнт може подати на вас скаргу в НБУ, так як ви змушуєте його приймати невигідні для клієнта умови. На мій погляд банк має вирішувати такі ситуації закриваючи рахунок на вимогу клієнта і припиняючи за згодою сторін співпрацю.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:17

Намагаюсь пригадати, хто ще з банків доходив до такого свинства. І не пригадую...
Банку ну дуже потрібні кошти
