-VICTOR- написав:
мол там мы себе записали в ДБКО такое право , всю ответственность положили на клиента , пусть сам проверяет каждый день что изменил банк в условиях или тарифах ...
Ну так на то и записали
Клиент согласился - ССЗБ. Мог же ж не соглашаться. Так гражданские договора и работают.
-VICTOR- написав:
А что если банк действительно хочет нормальных отношений ему сложно проинформировать клиента ,на почту или смс ???
Не не, личное информирование для другого. В Вайбер Тазик тоже периодически информирует - зовёт кредит наличкой взять
Но, честно говоря, не помню, чтобы реально были сложности заметить интересные изменения в его тарифах. Ну да, читать не только SMS приходится. Кому напряг - на выход в другой банк. Может в другом и не "помойка". Это единственный выход, который предлагают кодексы.