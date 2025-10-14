RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 436437438439

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:56

Re: Таскомбанк

  moveton написав:у бывшего клиента позиция очень слабая
когда банк с клиентом заключает договор ( любой) он берет с него подпись или КЕП или любым другим способом согласие на условия ....а дальше что банки поголовно делают ??? " все изменения тарифов и условий - бегай клиент на сайт банка и отслеживай , а этот с позволения банк каждый месяц или даже несколько раз на месяц все тарифы меняет и не считает нужным клиента информировать...мол там мы себе записали в ДБКО такое право , всю ответственность положили на клиента , пусть сам проверяет каждый день что изменил банк в условиях или тарифах ... А что если банк действительно хочет нормальных отношений ему сложно проинформировать клиента ,на почту или смс ??? и вопросов бы таких не было , клиент бы закрыл счет если считает что новые условия неприемлемы . А так как этот банк начал себя вести - так только помойки себя ведут , цель изменения тарифов каждый месяц - дополнительно наловить клиентов , которые не посещают сайт банк каждый раз.
-VICTOR-

 
Повідомлень: 7352
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 15:22

  -VICTOR- написав:мол там мы себе записали в ДБКО такое право , всю ответственность положили на клиента , пусть сам проверяет каждый день что изменил банк в условиях или тарифах ...

Ну так на то и записали :) Клиент согласился - ССЗБ. Мог же ж не соглашаться. Так гражданские договора и работают.

  -VICTOR- написав:А что если банк действительно хочет нормальных отношений ему сложно проинформировать клиента ,на почту или смс ???

Не не, личное информирование для другого. В Вайбер Тазик тоже периодически информирует - зовёт кредит наличкой взять :mrgreen: Но, честно говоря, не помню, чтобы реально были сложности заметить интересные изменения в его тарифах. Ну да, читать не только SMS приходится. Кому напряг - на выход в другой банк. Может в другом и не "помойка". Это единственный выход, который предлагают кодексы.
moveton

 
Повідомлень: 6030
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 15:44

Цього разу на КЦ вже впевнено відповіли, що або заплати по 150 за кожен рахунок (лише один раз, оскільки я ними не користувався), або через рік бздіяльності банк закриє їх автоматично. На том і розійшлися.
la9
 
Повідомлень: 2771
З нами з: 02.07.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 18:47

  la9 написав:Цього разу на КЦ вже впевнено відповіли, що або заплати по 150 за кожен рахунок (лише один раз, оскільки я ними не користувався), або через рік бздіяльності банк закриє їх автоматично. На том і розійшлися.

Я б не розслаблявся. Тут вже були випадки, коли КЦ говорив якусь дурницю і люди влітали на гроші. Банка відповідала, що КЦ був не правий, але це проблема клієнта. За рік може накапати вже на закриття, а на передачу колекторам. Краще не гратися :?
klug
 
Повідомлень: 8942
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 15:05

klug ну я розумію..що репутація зараз у банки нижче плінтуса..)) але накопичувати умовний борг то за межею вже , за умовами - абонка 150 грн , якщо грошей нема - блок рахунку і очікування оплати , якщо немає руху по рахунку 1 рік часу - банк має самостійно закрити рахунок . Все інше то інсинуації , такого щоб кожен місяць додавати абонку ще жоден банк не застосовував )) і з рештою це не кредитний рахунок ...якщо вже розвити фантазію то хіба міг би банк нарахувати ще якісь % на суму від 150 грн.... але то не реально )
-VICTOR-

 
Повідомлень: 7352
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 15:13

Re: Таскомбанк

  -VICTOR- написав:хіба міг би банк нарахувати ще якісь % на суму від 150 грн.... але то не реально

Ну как не реально. Вот есть такой Сенс, который за льготный кредит начисляет заметные копейки и вычитает их со счёта в РД. Так вот, если попользоваться КЛ, погасить и переместить КЛ на другую карту до РД (т.е. карта станет типа дебетовой), то в РД эти пара гривен спишутся в овердрафт. И на них не ограниченное время начнут начисляться очень даже существенные проценты, как за овердрафт.
moveton

 
Повідомлень: 6030
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
 
3
7
