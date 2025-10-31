|
Таскомбанк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 жов, 2025 10:48
klug написав:
У мене в іншому банку є поточний, де гроші бувають вряди-годи, але є щомісячна абонка. Коли на рахунку недостатньо коштів, то банка не списує у мінус, але записує борг собі "на листочку", коли заходить сума - абонки за усі місяці недостачі списуються скопом. Д
марфін? півень? бєлка? Екзім? Отіпі?
flysoulfly
- Повідомлень: 6009
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1914 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 29 жов, 2025 20:12
flysoulfly написав: klug написав:
У мене в іншому банку є поточний, де гроші бувають вряди-годи, але є щомісячна абонка. Коли на рахунку недостатньо коштів, то банка не списує у мінус, але записує борг собі "на листочку", коли заходить сума - абонки за усі місяці недостачі списуються скопом. Д
марфін? півень? бєлка? Екзім? Отіпі?
Агрі
klug
- Повідомлень: 8945
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1261 раз.
Профіль
1
4
Додано: Чет 30 жов, 2025 11:39
Спортбанк (тас) закрив рюкзак, і забрав собі гроші з відсотками з нього. На картку нікуди не зараховано. Виписку ж в них неможливо сформувати по ощадному, куди ці гроші пішли - просто пише "повернення". Сторонніх логінів у додаток не було.
Крадії.
won
- Повідомлень: 131
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: П'ят 31 жов, 2025 00:31
won
аналогічно..)) щось Тігібко геть скотився... його цікавить не тільки 150 грн за будь-що а і кілька копійок не гребують підібрати , причому карта для виплат підвязана була до депо . карта на місці...але порожня
-VICTOR-
- Повідомлень: 7356
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 1339 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:28
-VICTOR- написав:won
аналогічно..)) щось Тігібко геть скотився... його цікавить не тільки 150 грн за будь-що а і кілька копійок не гребують підібрати , причому карта для виплат підвязана була до депо . карта на місці...але порожня
у вас всю суму чи лише початкову?)
sens
- Повідомлень: 18152
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
Профіль
3
Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:16
won написав:
Спортбанк (тас) закрив рюкзак, і забрав собі гроші з відсотками з нього. На картку нікуди не зараховано. Виписку ж в них неможливо сформувати по ощадному, куди ці гроші пішли - просто пише "повернення". Сторонніх логінів у додаток не було.
Крадії.
Доброго дня!
Кошти з депозиту «Ощадний рахунок “Рюкзак” не зникли. Після закриття продукту вони були перераховані на транзитний рахунок банку. Ви можете отримати ці кошти на свій рахунок у ТАСКОМБАНКУ або в будь-якому іншому банку.
Для цього необхідно звернутися до відділення ТАСКОМБАНКУ з паспортом та ІПН і написати заяву на перерахування коштів.
У разі додаткових питань звертайтесь до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.
TASCOMBANK
- Представник банку
- Повідомлень: 3089
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 232 раз.
Профіль
Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:16
-VICTOR- написав:won
аналогічно..)) щось Тігібко геть скотився... його цікавить не тільки 150 грн за будь-що а і кілька копійок не гребують підібрати , причому карта для виплат підвязана була до депо . карта на місці...але порожня
Доброго дня!
Запевняємо, що кошти з рахунків або карток просто так не можуть зникнути — кожна операція має підтвердження у банківській системі. Щоб перевірити деталі руху коштів та уточнити, куди саме було здійснено зарахування після закриття депозиту, будь ласка, зверніться до Контакт-центру банку: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. Фахівці перевірять інформацію та нададуть роз’яснення.
TASCOMBANK
- Представник банку
- Повідомлень: 3089
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 232 раз.
Профіль
