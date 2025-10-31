Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.8 5 34 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 24% 8 2- Погане. Некомпетентне. 21% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 7 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 4 Всього голосів : 34 Додано: Сер 29 жов, 2025 10:48 klug написав: У мене в іншому банку є поточний, де гроші бувають вряди-годи, але є щомісячна абонка. Коли на рахунку недостатньо коштів, то банка не списує у мінус, але записує борг собі "на листочку", коли заходить сума - абонки за усі місяці недостачі списуються скопом. Д марфін? півень? бєлка? Екзім? Отіпі?

flysoulfly написав: klug написав: У мене в іншому банку є поточний, де гроші бувають вряди-годи, але є щомісячна абонка. Коли на рахунку недостатньо коштів, то банка не списує у мінус, але записує борг собі "на листочку", коли заходить сума - абонки за усі місяці недостачі списуються скопом. Д марфін? півень? бєлка? Екзім? Отіпі?

марфін? півень? бєлка? Екзім? Отіпі? марфін? півень? бєлка? Екзім? Отіпі?

klug Додано: Чет 30 жов, 2025 11:39 Спортбанк (тас) закрив рюкзак, і забрав собі гроші з відсотками з нього. На картку нікуди не зараховано. Виписку ж в них неможливо сформувати по ощадному, куди ці гроші пішли - просто пише "повернення". Сторонніх логінів у додаток не було. Крадії.

won Додано: П'ят 31 жов, 2025 00:31 won аналогічно..)) щось Тігібко геть скотився... його цікавить не тільки 150 грн за будь-що а і кілька копійок не гребують підібрати , причому карта для виплат підвязана була до депо . карта на місці...але порожня

-VICTOR- Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:28 -VICTOR- написав: won аналогічно..)) щось Тігібко геть скотився... його цікавить не тільки 150 грн за будь-що а і кілька копійок не гребують підібрати , причому карта для виплат підвязана була до депо . карта на місці...але порожня у вас всю суму чи лише початкову?)

sens Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:16 won написав: Спортбанк (тас) закрив рюкзак, і забрав собі гроші з відсотками з нього. На картку нікуди не зараховано. Виписку ж в них неможливо сформувати по ощадному, куди ці гроші пішли - просто пише "повернення". Сторонніх логінів у додаток не було. Крадії.

Крадії. Спортбанк (тас) закрив рюкзак, і забрав собі гроші з відсотками з нього. На картку нікуди не зараховано. Виписку ж в них неможливо сформувати по ощадному, куди ці гроші пішли - просто пише "повернення". Сторонніх логінів у додаток не було.Крадії.

Доброго дня!

Кошти з депозиту «Ощадний рахунок “Рюкзак” не зникли. Після закриття продукту вони були перераховані на транзитний рахунок банку. Ви можете отримати ці кошти на свій рахунок у ТАСКОМБАНКУ або в будь-якому іншому банку.

Для цього необхідно звернутися до відділення ТАСКОМБАНКУ з паспортом та ІПН і написати заяву на перерахування коштів.

TASCOMBANK Представник банку Доброго дня! Кошти з депозиту «Ощадний рахунок "Рюкзак" не зникли. Після закриття продукту вони були перераховані на транзитний рахунок банку. Ви можете отримати ці кошти на свій рахунок у ТАСКОМБАНКУ або в будь-якому іншому банку. Для цього необхідно звернутися до відділення ТАСКОМБАНКУ з паспортом та ІПН і написати заяву на перерахування коштів. У разі додаткових питань звертайтесь до Контакт-центру: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580.

TASCOMBANK Представник банку Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:16 -VICTOR- написав: won аналогічно..)) щось Тігібко геть скотився... його цікавить не тільки 150 грн за будь-що а і кілька копійок не гребують підібрати , причому карта для виплат підвязана була до депо . карта на місці...але порожня Доброго дня! Запевняємо, що кошти з рахунків або карток просто так не можуть зникнути — кожна операція має підтвердження у банківській системі. Щоб перевірити деталі руху коштів та уточнити, куди саме було здійснено зарахування після закриття депозиту, будь ласка, зверніться до Контакт-центру банку: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. Фахівці перевірять інформацію та нададуть роз'яснення.

-VICTOR- Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:23 sens залишок коштів на рахунку - залишив 1 копійку , дивлячись на викрутаси банку з тарифами і т.д. нічого доброго не прогнозував, тому припинив як поповнення цього Рюкзака так і користування. Ну і не помилився , оцініть красу гри менедженту - з миру по нитці - Тігібку сорочка...я в шоці)))

-VICTOR- Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:35 TASCOMBANK написав: won написав: Спортбанк (тас) закрив рюкзак, і забрав собі гроші з відсотками з нього. На картку нікуди не зараховано. Виписку ж в них неможливо сформувати по ощадному, куди ці гроші пішли - просто пише "повернення". Сторонніх логінів у додаток не було. Крадії.

Крадії. Спортбанк (тас) закрив рюкзак, і забрав собі гроші з відсотками з нього. На картку нікуди не зараховано. Виписку ж в них неможливо сформувати по ощадному, куди ці гроші пішли - просто пише "повернення". Сторонніх логінів у додаток не було.Крадії.

ви знаєте..я думав ви вже нічим не здивуєте , однак у вас вийшло знову Скажіть якого......... ви не перерахували залишок з цього рахунку на підвязану до нього карту ?????? що є обовязковим , якщо банк вирішив з будь-яких мотивів закривати ці рахунки , ви ж просто вкрали кошти і якщо хтось хоче повернути то - з паспортом у відділення...а чому ви не придумали ще для цієї операції клієнту умову злітами ракетою на Місяць ?. Скажімо для мене ваше відділення знаходиться за 100 км в одну сторону і звичайно за своєю копійкою я не поїду ...однак ви пробили дно своєю поведінкою -VICTOR-

