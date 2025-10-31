Що сапорти на гарячцi, шо у вiддiленнi - абсолютно не кваліфіковані фахівці. Нічого не знають, тільки футболяють.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:33
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:33
Re: Таскомбанк
Мені відповіли. Щоб без походу у відділення
ТАСКОМБАНК:
Поки уточнюється можливість написання заяви електронною поштою
Рекомендуємо звернутися повторно в чат з понеділка
