Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Таскомбанк

Таскомбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.8 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
21%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:33

  TASCOMBANK написав:Щоб перевірити деталі руху коштів та уточнити, куди саме було здійснено зарахування після закриття депозиту, будь ласка, зверніться до Контакт-центру банку: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. Фахівці перевірять інформацію та нададуть роз’яснення.

Що сапорти на гарячцi, шо у вiддiленнi - абсолютно не кваліфіковані фахівці. Нічого не знають, тільки футболяють.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:33

Re: Таскомбанк

Мені відповіли. Щоб без походу у відділення
ТАСКОМБАНК:
Поки уточнюється можливість написання заяви електронною поштою

Рекомендуємо звернутися повторно в чат з понеділка
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:27

Нові тарифи по саксесам. За не активність 180 днів - 300грн комісу. І gsm-банкінг (пуші в додаток також) - 50грн. Це з основного.
Також -20% за вихід по ініціативі банку.
Також коміс за сеп з дебетки.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 18:55

Re: Таскомбанк

  alibob написав:І gsm-банкінг (пуші в додаток також) - 50грн.
Если только сегодня віключил "GSM banking", то когда ожидать списания 50 грн или повезло?
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:16

Re: Таскомбанк

А як краще(дешевше) вийти, картка Success Debit, p2p 10 грн+0.5%, а якщо за реквізитами, то від 20 до 100 тис- 10 грн. За реквізитами це переказ на IBAN, чи які реквізити?
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 19:20

Re: Таскомбанк

Water, так (у т. ч. миттєві платежі).
