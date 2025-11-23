|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лис, 2025 23:33
Додано: Сер 12 лис, 2025 16:57
Re: Таскомбанк
Преміальний статус Gha Discovery Titanium для клієнтів Private Banking Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/premial-nyy- ... taskombank
Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року
Додано: Нед 23 лис, 2025 22:09
В "Комунальних Послугах" в "Рахунках" у мене порожньо... Як порадите діяти ? Додаток перезавантажував.
|