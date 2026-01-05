RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 15:16

  moveton написав:
  emeta написав:Его каким-то образом безболезненно можно перевести в активные?
Если пополнить на минимальную сумму и оплатить телефон, например
Или в любом случае нужно оплатить 300 грн?
Тогда проще закрыть наверно..

В тарифах разве не всё расписано? Обычный подход, как в большинстве банков, начиная с Привата с незапамятных времён. Делается со счётом какая-то операция - это отмечается, как дата последней активности. Потом, если со счётом ничего не делать, то через несколько месяцев с него начинают раз в месяц ощипывать плату за неактивность, пока он в ноль не уйдёт. Это не абонка. Просто пополнить счёт - это уже будет активность и обработается так же, как на бывшей активной. Т.е. сделать активной завсегда можно и это бесплатно, но именно поэтому специально так делать, если денег на счету нет, полезности тоже нет. Разве что для воспрепятствования её автоматическому закрытию, если нужно.


Ну я вот так заактивничал с картой Пивденного после долгого простоя
и теперь дебетная ушла в минус, списали за неактивность три раза по 25грн с нулевого баланса. Не знаю как у тазика практикуется вот и интересуюсь
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2939
З нами з: 19.03.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 15:35

Re: Таскомбанк

  emeta написав:Ну я вот так заактивничал с картой Пивденного после долгого простоя
и теперь дебетная ушла в минус, списали за неактивность три раза по 25грн с нулевого баланса. Не знаю как у тазика практикуется вот и интересуюсь

У Пивня, если мы говорим о гривневой Стартовой, 25 грн месячной абонки и в дополнение к этому по 50 грн за неактивность, пока остаток не занулится. Поэтому у него могло бы сняться в минус несколько раз по 25 грн абонки и ничего за неактивность. По 25 грн именно за неактивность - это даже у Пивня странно очень.

  emeta написав:Не знаю как у тазика практикуется вот и интересуюсь

Обыкновенно. Если Вера с КЛ, то она и сейчас без абонки. Никаких долгов не должно тихо накапливаться. И даже по тем картам, что стали с абонкой, тут выше обещали, что только один раз в минус на месячный взнос уйдут и дальше карта просто на паузе.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6422
З нами з: 23.03.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 21:17

Re: Таскомбанк

Обычно банки пытаются прокрутить схему «Комиссия 20% за вывод на другой банк», ссылаясь на свои внутренние тарифы (которые в 2025-2026 годах у многих официально выросли до 20-30% при расторжении отношений по инициативе банка).

Почему твоя победа — это важный кейс:
Попытка «нагреть» на 20-30%: В тарифах Izibank на май 2025 года уже была прописана комиссия 20% (max 30 000 грн) за снятие наличных в кассе при прекращении деловых отношений по инициативе банка. В 2026-м они часто пытаются применить это ко всем, кого «отшивает» финмониторинг.

Обвинение в «спонсировании терроризма»: Это их стандартная «пугалка» (ст. 15 Закона о финмоне). Банку проще бросить тяжкое обвинение, чтобы клиент испугался и согласился отдать 20-30% за то, чтобы его просто «отпустили с миром».

Кредитный рычаг: Твой ход с кредитом — гениален. Согласно ГК Украины, ты имеешь право на взаимозачет требований. Если банк блокирует твои деньги, но требует платить кредит — это абсурд. Заставив их погасить кредит из заблокированных средств, ты юридически заставил их признать эти деньги «чистыми» (банк не может принять «деньги террористов» в счет погашения долга).
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 952
З нами з: 05.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:09

  vpchelko написав:Обычно банки пытаются прокрутить схему «Комиссия 20% за вывод на другой банк», ссылаясь на свои внутренние тарифы (которые в 2025-2026 годах у многих официально выросли до 20-30% при расторжении отношений по инициативе банка).

Почему твоя победа — это важный кейс:
Попытка «нагреть» на 20-30%: В тарифах Izibank на май 2025 года уже была прописана комиссия 20% (max 30 000 грн) за снятие наличных в кассе при прекращении деловых отношений по инициативе банка. В 2026-м они часто пытаются применить это ко всем, кого «отшивает» финмониторинг.

Обвинение в «спонсировании терроризма»: Это их стандартная «пугалка» (ст. 15 Закона о финмоне). Банку проще бросить тяжкое обвинение, чтобы клиент испугался и согласился отдать 20-30% за то, чтобы его просто «отпустили с миром».

Кредитный рычаг: Твой ход с кредитом — гениален. Согласно ГК Украины, ты имеешь право на взаимозачет требований. Если банк блокирует твои деньги, но требует платить кредит — это абсурд. Заставив их погасить кредит из заблокированных средств, ты юридически заставил их признать эти деньги «чистыми» (банк не может принять «деньги террористов» в счет погашения долга).

Про що взагалі мова? Чия перемога, чий геніальний хід?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 14.10.08
Подякував: 327 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:47

Re: Таскомбанк

не хочу вдаваться в детали - это моя история разрыва с этим банком... пытались постричь меня - но не получилось, благодаря моей позиции!
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 952
З нами з: 05.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 10:30

Re: Таскомбанк

Зимові вершини стають ближчими з Visa Infinite: кешбек до 50% та ексклюзивні привілеї

https://news.finance.ua/ua/zymovi-versh ... i-pryvilei

Пропозиції діють з 15 грудня 2025 року по 28 лютого 2026 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 10:32

Re: Таскомбанк

Зимові подорожі з ексклюзивними привілеями від Visa Infinite від Таскомбанку: приємні бонуси у готелях та ресторанах

https://news.finance.ua/ua/zymovi-podor ... restoranah

15 грудня 2025 року — 28 лютого 2026 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 21:04

Re: Таскомбанк

мда банку кабзда - раз только дохлая реклама
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 952
З нами з: 05.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 21:12

  vpchelko написав:мда банку кабзда - раз только дохлая реклама

Наоборот. Избавился от нищебродов от которых одни убытки и теперь все клиенты - это солидные люди с VISA Infinite.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6422
З нами з: 23.03.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
