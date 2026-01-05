emeta написав:Его каким-то образом безболезненно можно перевести в активные? Если пополнить на минимальную сумму и оплатить телефон, например Или в любом случае нужно оплатить 300 грн? Тогда проще закрыть наверно..
В тарифах разве не всё расписано? Обычный подход, как в большинстве банков, начиная с Привата с незапамятных времён. Делается со счётом какая-то операция - это отмечается, как дата последней активности. Потом, если со счётом ничего не делать, то через несколько месяцев с него начинают раз в месяц ощипывать плату за неактивность, пока он в ноль не уйдёт. Это не абонка. Просто пополнить счёт - это уже будет активность и обработается так же, как на бывшей активной. Т.е. сделать активной завсегда можно и это бесплатно, но именно поэтому специально так делать, если денег на счету нет, полезности тоже нет. Разве что для воспрепятствования её автоматическому закрытию, если нужно.
Ну я вот так заактивничал с картой Пивденного после долгого простоя и теперь дебетная ушла в минус, списали за неактивность три раза по 25грн с нулевого баланса. Не знаю как у тазика практикуется вот и интересуюсь
Обыкновенно. Если Вера с КЛ, то она и сейчас без абонки. Никаких долгов не должно тихо накапливаться. И даже по тем картам, что стали с абонкой, тут выше обещали, что только один раз в минус на месячный взнос уйдут и дальше карта просто на паузе.
Обычно банки пытаются прокрутить схему «Комиссия 20% за вывод на другой банк», ссылаясь на свои внутренние тарифы (которые в 2025-2026 годах у многих официально выросли до 20-30% при расторжении отношений по инициативе банка).
Почему твоя победа — это важный кейс: Попытка «нагреть» на 20-30%: В тарифах Izibank на май 2025 года уже была прописана комиссия 20% (max 30 000 грн) за снятие наличных в кассе при прекращении деловых отношений по инициативе банка. В 2026-м они часто пытаются применить это ко всем, кого «отшивает» финмониторинг.
Обвинение в «спонсировании терроризма»: Это их стандартная «пугалка» (ст. 15 Закона о финмоне). Банку проще бросить тяжкое обвинение, чтобы клиент испугался и согласился отдать 20-30% за то, чтобы его просто «отпустили с миром».
Кредитный рычаг: Твой ход с кредитом — гениален. Согласно ГК Украины, ты имеешь право на взаимозачет требований. Если банк блокирует твои деньги, но требует платить кредит — это абсурд. Заставив их погасить кредит из заблокированных средств, ты юридически заставил их признать эти деньги «чистыми» (банк не может принять «деньги террористов» в счет погашения долга).
Про що взагалі мова? Чия перемога, чий геніальний хід?