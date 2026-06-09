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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2026 17:36
Re: Таскомбанк
Що за прикол, що не дає тижневий депозит відкрити? Ні на 5000, ні на 5001, ні 5010 грн.
Додано: Вів 09 чер, 2026 14:17
Кочевник Добрий день. Депозит доступний для відкриття, змін не відбувалось. Необхідно з’ясувати причину, через яку відкриття рахунку неможливе. Можливо, виникає технічна помилка, або причина пов’язана з вашими рахунками — наприклад, встановлене блокування або кошти фактично не зараховані. Без додаткової перевірки ми не можемо робити остаточні висновки. Щоб перевірити інформацію зверніться до контакт центру:0 800 503 580 або (044) 393 25 90.
Додано: Вів 09 чер, 2026 14:22
Losos201011 Добрий день. Дякуємо за ваш відгук та високу оцінку роботи нашого Банку. Нам приємно, що ви залишилися задоволені умовами та якістю обслуговування банку. Дякуємо, що обираєте ТАСКОМБАНК. Будемо раді й надалі бути вашим надійним фінансовим партнером.
Додано: Вів 09 чер, 2026 14:34
Ferlakur Добрий день. Дякуємо за ваш відгук. Кешбек не нараховується за телекомунікаційне обладнання та телефонні послуги
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