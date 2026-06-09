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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 450451452453

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
8
2- Погане. Некомпетентне.
20%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 17:36

Re: Таскомбанк

Що за прикол, що не дає тижневий депозит відкрити? Ні на 5000, ні на 5001, ні 5010 грн.
Кочевник
 
Повідомлень: 2541
З нами з: 16.02.17
Подякував: 406 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:17

Кочевник Добрий день. Депозит доступний для відкриття, змін не відбувалось. Необхідно з’ясувати причину, через яку відкриття рахунку неможливе. Можливо, виникає технічна помилка, або причина пов’язана з вашими рахунками — наприклад, встановлене блокування або кошти фактично не зараховані. Без додаткової перевірки ми не можемо робити остаточні висновки. Щоб перевірити інформацію зверніться до контакт центру:0 800 503 580 або (044) 393 25 90.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 232 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:22

Losos201011 Добрий день. Дякуємо за ваш відгук та високу оцінку роботи нашого Банку. Нам приємно, що ви залишилися задоволені умовами та якістю обслуговування банку. Дякуємо, що обираєте ТАСКОМБАНК. Будемо раді й надалі бути вашим надійним фінансовим партнером.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:34

Ferlakur Добрий день. Дякуємо за ваш відгук. Кешбек не нараховується за телекомунікаційне обладнання та телефонні послуги
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 450451452453
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