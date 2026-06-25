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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:57
WallNutPen написав:
Там тася 1 июня пушик присылала что обещанное с 1го же июня внедрение новых тарифов "отсрачивается" на неопределенный строк. В т2ю посмотрел - имеется - можете открыть и почитать. Но суть в том что я написал выше - отсрочено до уведомления, до тех пор действуют прежние тарифы. Как-то так...
У меня только такой:
УВАГА! Перенесення терміну введення змін у карткових тарифах
Як повідомлялося раніше, з 01.06.2026 р. планувалося оновлення тарифів за картковими пакетами послуг.
Повідомляємо, що впровадження зазначених змін перенесено.
До моменту набрання чинності оновлених тарифів діють поточні умови обслуговування.
Про нову дату введення змін у тарифи ми повідомимо додатково.
Т.е. какие-то неизвестные изменения с 01.06.2026 вводиться не будут (хотя извещение о том, что уже действуют, будет не понятно где и его вполне можно и не заметить). То и ладно. Я ж как раз про текущие (30.03.2026) тарифы говорю, который сейчас на сайте и куда этот пушик как раз посылает читать. Именно по ним выходит, что эффект от депо в конце мая превратился в тыкву. Теперь хочется узнать когда этот эффект положено заметить. Пока не пощипали, вроде. Но может уже 10.07.2026 точно будут и дешевле будет обменять всё на гривну и вывести, пусть и с комисами.
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moveton
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Додано: Суб 13 чер, 2026 07:25
moveton написав:
Т.е. какие-то неизвестные изменения с 01.06.2026 вводиться не будут
Як це невідомі?! Відомі:
moveton написав:
Теперь хочется узнать когда этот эффект положено заметить.
Хочеться.
moveton написав:
Пока не пощипали, вроде.
Начебто.
moveton написав:
Но может уже 10.07.2026 точно будут
Може.
Питання сформулюєте?! Ви ж завжди поборник тут на форумі максимально конкретизованих питань, а це щось розтікаєтесь мислью по древу.
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won
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Додано: Суб 13 чер, 2026 16:37
won написав:
Питання сформулюєте?! Ви ж завжди поборник тут на форумі максимально конкретизованих питань, а це щось розтікаєтесь мислью по древу.
Я с вопроса начинал ещё до упоминания ниочёмного извещения.
moveton написав:
Т.е., раз у меня только на этом депо (оно пока есть, но типа, уже ж от него эффекта нет) бесплатность и держалась, то должны были уже 10 июня карту в минус 150 грн загнать? Или с июля начнут?
Куда конкретнее-то?
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moveton
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Додано: Пон 22 чер, 2026 13:22
Добрый день. Через Тас2ю не даёт открыть депозит, пишет произошла ошибка. Почините пж.
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isen
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Додано: Чет 25 чер, 2026 16:06
По тихому начали брать комиссию за обслуживание, йбу дались, когда вокруг никто это не делает, досвидос.
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Ripple2
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Додано: Чет 25 чер, 2026 16:27
Ripple2 написав:
По тихому начали брать комиссию за обслуживание, йбу дались, когда вокруг никто это не делает, досвидос.
"Начали" - это в смысле месяцев 9 назад
? Но это было ни фига не тихо. Тема тогда просто бурлила. Или теперь ещё какие-то поборы изобрели?
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moveton
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