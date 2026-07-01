Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:57

WallNutPen написав: Там тася 1 июня пушик присылала что обещанное с 1го же июня внедрение новых тарифов "отсрачивается" на неопределенный строк. В т2ю посмотрел - имеется - можете открыть и почитать. Но суть в том что я написал выше - отсрочено до уведомления, до тех пор действуют прежние тарифы. Как-то так... Там тася 1 июня пушик присылала что обещанное с 1го же июня внедрение новых тарифов "отсрачивается" на неопределенный строк. В т2ю посмотрел - имеется - можете открыть и почитать. Но суть в том что я написал выше - отсрочено до уведомления, до тех пор действуют прежние тарифы. Как-то так...

УВАГА! Перенесення терміну введення змін у карткових тарифах

Як повідомлялося раніше, з 01.06.2026 р. планувалося оновлення тарифів за картковими пакетами послуг.

Повідомляємо, що впровадження зазначених змін перенесено.

До моменту набрання чинності оновлених тарифів діють поточні умови обслуговування.

Про нову дату введення змін у тарифи ми повідомимо додатково.



У меня только такой:Т.е. какие-то неизвестные изменения с 01.06.2026 вводиться не будут (хотя извещение о том, что уже действуют, будет не понятно где и его вполне можно и не заметить). То и ладно. Я ж как раз про текущие (30.03.2026) тарифы говорю, который сейчас на сайте и куда этот пушик как раз посылает читать. Именно по ним выходит, что эффект от депо в конце мая превратился в тыкву. Теперь хочется узнать когда этот эффект положено заметить. Пока не пощипали, вроде. Но может уже 10.07.2026 точно будут и дешевле будет обменять всё на гривну и вывести, пусть и с комисами.