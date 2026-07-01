Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Таскомбанк Таскомбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 452453454455 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.9 5 35 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 23% 8 2- Погане. Некомпетентне. 20% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 7 4- Добре. Як і повинно бути. 23% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 5 Всього голосів : 35 Додано: Сер 01 лип, 2026 16:00 Hella написав: "Приятный" сюрприз. За Верикард сняли 150 грн. Они выплачивают проценты по депозитам 1-го числа, обычно я первого из них и гасила кредитку. Тем более, был какой-то льготный период. Сегодня мне сказали, что я должна была погасить 30-го числа, так что сняли правильно. Оплатила в кассе сумму и закрываю карту. Скорее всего, и депозиты буду со временем забирать. Десять или пятнадцать лет все было хорошо, но всему приходит конец.

З.Ы. Льготный период 62 дня, так они знают свои материалы... "Приятный" сюрприз. За Верикард сняли 150 грн. Они выплачивают проценты по депозитам 1-го числа, обычно я первого из них и гасила кредитку. Тем более, был какой-то льготный период. Сегодня мне сказали, что я должна была погасить 30-го числа, так что сняли правильно. Оплатила в кассе сумму и закрываю карту. Скорее всего, и депозиты буду со временем забирать. Десять или пятнадцать лет все было хорошо, но всему приходит конец.З.Ы. Льготный период 62 дня, так они знают свои материалы...

Если есть задолженность по кредитке, то есть и обслуживание 150 грн, поэтому по факту льготный период составляет 30 дней, все согласно их тарифам.. Если есть задолженность по кредитке, то есть и обслуживание 150 грн, поэтому по факту льготный период составляет 30 дней, все согласно их тарифам.. lloydbanksua

Повідомлень: 1809 З нами з: 22.04.20 Подякував: 83 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2026 16:39 lloydbanksua

Ну вот я 1-го июня купила что-то. Прошло 30 дней, получила проценты 1 июля и погасила всю сумму. И должна 150 грн? Официальный льготный период до 62 дней и до этого месяца все было нормально. Специально ведь пишут, что ДО 62 дней, т.к. два месяца по 31 дню идут подряд.

Кстати, утром я снимала деньги и уточнила у сотрудницы, будут ли у меня проблемы с новыми тарифами, если есть депозиты в банке и Верикард. Она сказала, что нет. А днем я заглянула в приложение после покупки... Hella Повідомлень: 1327 З нами з: 25.08.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2026 17:40 Hella в Сер 01 лип, 2026 о 16:42 написав: "Приятный" сюрприз. За Верикард сняли 150 грн. "Приятный". За Верикард сняли 150 грн.

Ахах, ви що, смієтеся?😂

Ну тобто вже для кого-кого, а для вас це точно не сюрприз, адже ви самі майже рік тому тут писали:

Hella в П'ят 01 сер, 2025 о 09:55 написав: У них условие, что платы не будет, если кредит погашен до 30-31 числа. Но как это можно сделать, если проценты они выплачивают первого?

У них условие, что платы не будет, если кредит погашен до 30-31 числа. Но как это можно сделать, если проценты они выплачивают первого?

Вам чітко того ж дня відповіли, що депозит тут ні до чого:

klug у П'ят 01 сер, 2025 о 14:21 написав: У тарифах є три нових пункти, за якими можуть списати гроші: 1.1.2, 1.6 та 1.9. З Вас списали за п. 1.9 (заборгованість більше 50,01 грн), де депозит не є однією з умов безкоштовності. є три нових пункти, за якими можуть списати гроші: 1.1.2, 1.6 та 1.9. З Вас списали за п. 1.9 (заборгованість більше 50,01 грн), де депозит не є однією з умов безкоштовності.









А ви тепер знову те ж саме запитуєте:

Hella написав:

Ну вот я 1-го июня купила что-то. Прошло 30 дней, получила проценты 1 июля и погасила всю сумму. И должна 150 грн? Официальный льготный период до 62 дней Ну вот я 1-го июня купила что-то. Прошло 30 дней, получила проценты 1 июля и погасила всю сумму. И должна 150 грн? Официальный льготный период до 62 дней

То вам знову відповідять: так, винні.

Той факт, що ви закриваєте ліміт відсотками з депозиту, тут взагалі не має ніякого значення. Ліміт має бути погашений в кінці місяця, тоді абонки не буде, і край. Такі умови договору, які почали діяти десь ще із травня чи червня минулого (2025) року.



Ви з пільгового періоду і не випадали. Це абонплата, яка відсутня при деяких умовах.

Якби ви випали з пільгового, ну... Це була б інша картина.)) Але зате тоді абонки не було б - це теж прописано в договорі.)



Найбільше тут дивує те, що саме ви 11 місяців тому писали точно те ж саме. Мені ваш той давній пост одразу спав на думку, як тільки було побачено свіжий ваш допис. А от вам ніскілечки не згадалось, що ви це вже знаєте? Це дійсно для вас сюрприз?

Не знаю, як поделікатніше сказати... Подумайте - можливо, є щось важливіше, аніж тарифи банків, на що саме вам би було доречно звернути увагу? (тут без підколів, серйозно. Бережіть себе).



Hella написав: З.Ы. Льготный период 62 дня, так они знают свои материалы... З.Ы. Льготный период 62 дня, так они знают свои материалы...

Ще раз: ви з пільгового періоду не випадали. Це абонка по картці, а не штраф за випадіння з пільгового періоду.



Я не захищаю тут банк. Вони censored, і не ясно, чого цим домагаються. І да, по своїй суті це простіше сприймати як такий факт, що пільговий період в них де-факто до 30 днів, хай навіть де-юре це і називається по іншому.

Але от ну такі умови договору в них уже як 13-14 місяців. Ахах, ви що, смієтеся?😂Ну тобто вже для кого-кого, а для вас це точно не сюрприз, адже ви самі майже рік тому тут писали:Вам чітко того ж дня відповіли, що депозит тут ні до чого:А ви тепер знову те ж саме запитуєте:То вам знову відповідять: так, винні.Той факт, що ви закриваєте ліміт відсотками з депозиту, тут взагалі не має ніякого значення. Ліміт має бути погашений в кінці місяця, тоді абонки не буде, і край. Такі умови договору, які почали діяти десь ще із травня чи червня минулого (2025) року.Ви з пільгового періоду і не випадали. Це абонплата, яка відсутня при деяких умовах.Якби ви випали з пільгового, ну... Це була б інша картина.)) Але зате тоді абонки не було б - це теж прописано в договорі.)Найбільше тут дивує те, що саме ви 11 місяців тому писали точно те ж саме. Мені ваш той давній пост одразу спав на думку, як тільки було побачено свіжий ваш допис. А от вам ніскілечки не згадалось, що ви це вже знаєте? Це дійсно для вас сюрприз?Не знаю, як поделікатніше сказати... Подумайте - можливо, є щось важливіше, аніж тарифи банків, на що самеби було доречно звернути увагу? (тут без підколів, серйозно. Бережіть себе).Ще раз: ви з пільгового періоду не випадали. Це абонка по картці, а не штраф за випадіння з пільгового періоду.Я не захищаю тут банк. Вони censored, і не ясно, чого цим домагаються. І да, по своїй суті це простіше сприймати як такий факт, що пільговий період в них де-факто до 30 днів, хай навіть де-юре це і називається по іншому.Але от ну такі умови договору в них уже як 13-14 місяців. won Повідомлень: 375 З нами з: 15.05.24 Подякував: 399 раз. Подякували: 65 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2026 18:42 Ржавий тазік, з року в рік деградує. Але якщо знати як його готувати, то більш-менш норм банка Boundless Повідомлень: 2339 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2026 22:05 won

Спасибо за подробный ответ. Я совсем забыла о тех вопросах, давно было. Но тогда с меня никакой абонки не взяли именно потому, как объяснили в банке, что были депозиты (минимум двадцать тысяч условие). Да и сегодня утром на мой вопрос ответили, что для меня никаких изменений.

Так что с картой я через пару дней попрощаюсь, насчет депозитов подумаю, но оставаться в банке не хочется. Hella Повідомлень: 1327 З нами з: 25.08.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2026 22:14 Hella написав: won

Спасибо за подробный ответ. Я совсем забыла о тех вопросах, давно было. Но тогда с меня никакой абонки не взяли именно потому, как объяснили в банке, что были депозиты (минимум двадцать тысяч условие). Да и сегодня утром на мой вопрос ответили, что для меня никаких изменений.

Так что с картой я через пару дней попрощаюсь, насчет депозитов подумаю, но оставаться в банке не хочется. Спасибо за подробный ответ. Я совсем забыла о тех вопросах, давно было. Но тогда с меня никакой абонки не взяли именно потому, как объяснили в банке, что были депозиты (минимум двадцать тысяч условие). Да и сегодня утром на мой вопрос ответили, что для меня никаких изменений.Так что с картой я через пару дней попрощаюсь, насчет депозитов подумаю, но оставаться в банке не хочется.

Если у вас есть действующий депозит и раньше у вас абонплату не брали (150 грн), то тогда вполне можете оспорить данное списание.

Одно из условий для отсутствия абонплаты по Very Card.

- або суми розміщених власних коштів не менше

20 000 грн. - середньоденні залишки на ощадних,

депозитних та поточних рахунках пакету послуг Если у вас есть действующий депозит и раньше у вас абонплату не брали (150 грн), то тогда вполне можете оспорить данное списание.Одно из условий для отсутствия абонплаты по Very Card. lloydbanksua

Повідомлень: 1809 З нами з: 22.04.20 Подякував: 83 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2026 22:28 Hella написав: won

Спасибо за подробный ответ. Я совсем забыла о тех вопросах, давно было. Но тогда с меня никакой абонки не взяли именно потому, как объяснили в банке, что были депозиты (минимум двадцать тысяч условие). Да и сегодня утром на мой вопрос ответили, что для меня никаких изменений. Спасибо за подробный ответ. Я совсем забыла о тех вопросах, давно было. Но тогда с меня никакой абонки не взяли именно потому, как объяснили в банке, что были депозиты (минимум двадцать тысяч условие). Да и сегодня утром на мой вопрос ответили, что для меня никаких изменений.

Кто-то что-то не договоривает. У Тазика ДВЕ 150 грн комиссии за РКО. Одна за великую честь быть владельцем дебетки (пакетки или Веры без КЛ) Тазика, т.е. по сути абонка. И только она нивелируется депозитом или остатками на счетах. И есть 150 грн комис для кредитки - если в момент начала месяца в кредите, то положь его. До сих пор разговор был про него и я не знаю где в тарифах написано, что депозит его отменяет. Кто-то что-то не договоривает. У Тазика ДВЕ 150 грн комиссии за РКО. Одна за великую честь быть владельцем дебетки (пакетки или Веры без КЛ) Тазика, т.е. по сути абонка. И только она нивелируется депозитом или остатками на счетах. И есть 150 грн комис для кредитки - если в момент начала месяца в кредите, то положь его. До сих пор разговор был про него и я не знаю где в тарифах написано, что депозит его отменяет. moveton

Повідомлень: 7150 З нами з: 23.03.18 Подякував: 141 раз. Подякували: 915 раз. Профіль 3 2 16 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 452453454455 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_