Hella написав:"Приятный" сюрприз. За Верикард сняли 150 грн. Они выплачивают проценты по депозитам 1-го числа, обычно я первого из них и гасила кредитку. Тем более, был какой-то льготный период. Сегодня мне сказали, что я должна была погасить 30-го числа, так что сняли правильно. Оплатила в кассе сумму и закрываю карту. Скорее всего, и депозиты буду со временем забирать. Десять или пятнадцать лет все было хорошо, но всему приходит конец. З.Ы. Льготный период 62 дня, так они знают свои материалы...
Если есть задолженность по кредитке, то есть и обслуживание 150 грн, поэтому по факту льготный период составляет 30 дней, все согласно их тарифам..
lloydbanksua Ну вот я 1-го июня купила что-то. Прошло 30 дней, получила проценты 1 июля и погасила всю сумму. И должна 150 грн? Официальный льготный период до 62 дней и до этого месяца все было нормально. Специально ведь пишут, что ДО 62 дней, т.к. два месяца по 31 дню идут подряд. Кстати, утром я снимала деньги и уточнила у сотрудницы, будут ли у меня проблемы с новыми тарифами, если есть депозиты в банке и Верикард. Она сказала, что нет. А днем я заглянула в приложение после покупки...
Hella в Сер 01 лип, 2026 о 16:42 написав:"Приятный" сюрприз. За Верикард сняли 150 грн.
Ахах, ви що, смієтеся?😂 Ну тобто вже для кого-кого, а для вас це точно не сюрприз, адже ви самі майже рік тому тут писали:
Hella в П'ят 01 сер, 2025 о 09:55 написав:У них условие, что платы не будет, если кредит погашен до 30-31 числа. Но как это можно сделать, если проценты они выплачивают первого?
Вам чітко того ж дня відповіли, що депозит тут ні до чого:
klug у П'ят 01 сер, 2025 о 14:21 написав:Утарифах є три нових пункти, за якими можуть списати гроші: 1.1.2, 1.6 та 1.9. З Вас списали за п. 1.9 (заборгованість більше 50,01 грн), де депозит не є однією з умов безкоштовності.
А ви тепер знову те ж саме запитуєте:
Hella написав: Ну вот я 1-го июня купила что-то. Прошло 30 дней, получила проценты 1 июля и погасила всю сумму. И должна 150 грн? Официальный льготный период до 62 дней
То вам знову відповідять: так, винні. Той факт, що ви закриваєте ліміт відсотками з депозиту, тут взагалі не має ніякого значення. Ліміт має бути погашений в кінці місяця, тоді абонки не буде, і край. Такі умови договору, які почали діяти десь ще із травня чи червня минулого (2025) року.
Ви з пільгового періоду і не випадали. Це абонплата, яка відсутня при деяких умовах. Якби ви випали з пільгового, ну... Це була б інша картина.)) Але зате тоді абонки не було б - це теж прописано в договорі.)
Найбільше тут дивує те, що саме ви 11 місяців тому писали точно те ж саме. Мені ваш той давній пост одразу спав на думку, як тільки було побачено свіжий ваш допис. А от вам ніскілечки не згадалось, що ви це вже знаєте? Це дійсно для вас сюрприз? Не знаю, як поделікатніше сказати... Подумайте - можливо, є щось важливіше, аніж тарифи банків, на що саме вам би було доречно звернути увагу? (тут без підколів, серйозно. Бережіть себе).
Hella написав:З.Ы. Льготный период 62 дня, так они знают свои материалы...
Ще раз: ви з пільгового періоду не випадали. Це абонка по картці, а не штраф за випадіння з пільгового періоду.
Я не захищаю тут банк. Вони censored, і не ясно, чого цим домагаються. І да, по своїй суті це простіше сприймати як такий факт, що пільговий період в них де-факто до 30 днів, хай навіть де-юре це і називається по іншому. Але от ну такі умови договору в них уже як 13-14 місяців.
won Спасибо за подробный ответ. Я совсем забыла о тех вопросах, давно было. Но тогда с меня никакой абонки не взяли именно потому, как объяснили в банке, что были депозиты (минимум двадцать тысяч условие). Да и сегодня утром на мой вопрос ответили, что для меня никаких изменений. Так что с картой я через пару дней попрощаюсь, насчет депозитов подумаю, но оставаться в банке не хочется.
Hella написав:won Спасибо за подробный ответ. Я совсем забыла о тех вопросах, давно было. Но тогда с меня никакой абонки не взяли именно потому, как объяснили в банке, что были депозиты (минимум двадцать тысяч условие). Да и сегодня утром на мой вопрос ответили, что для меня никаких изменений. Так что с картой я через пару дней попрощаюсь, насчет депозитов подумаю, но оставаться в банке не хочется.
Если у вас есть действующий депозит и раньше у вас абонплату не брали (150 грн), то тогда вполне можете оспорить данное списание. Одно из условий для отсутствия абонплаты по Very Card.
- або суми розміщених власних коштів не менше 20 000 грн. - середньоденні залишки на ощадних, депозитних та поточних рахунках пакету послуг
Hella написав:won Спасибо за подробный ответ. Я совсем забыла о тех вопросах, давно было. Но тогда с меня никакой абонки не взяли именно потому, как объяснили в банке, что были депозиты (минимум двадцать тысяч условие). Да и сегодня утром на мой вопрос ответили, что для меня никаких изменений.
Кто-то что-то не договоривает. У Тазика ДВЕ 150 грн комиссии за РКО. Одна за великую честь быть владельцем дебетки (пакетки или Веры без КЛ) Тазика, т.е. по сути абонка. И только она нивелируется депозитом или остатками на счетах. И есть 150 грн комис для кредитки - если в момент начала месяца в кредите, то положь его. До сих пор разговор был про него и я не знаю где в тарифах написано, что депозит его отменяет.