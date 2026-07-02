Hella написав:Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять?
Если гасилось первого числа, значит на начало месяца был и пункт 1.8 в действии. Я не говорю, что сейчас взяли за то, что было давно. Я пытаюсь понять почему раньше не брали. Почитал что там в тарифах накрутили и прояснилось. В 1.8 начиная с какой-то из кучи его редакций прописали исключение: "або діючого депозитного договору від 3-х місяців⁸ (8 - Діє до 31.05.2026)". Вот так оно на основе срочного депо с осени и работало. С июня халява кончилась и 1 июля насчитали за долг в момент начала июля. Это не те 150 грн, которые абонка и которых можно избежать, если есть любые остатки на счетах от 20к грн.
Hella написав:В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна .
Такое. Если от этих комисов бегать, то важнее скорее дебетки закрывать. Кредитка без минуса пока кушать не просит.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 02 лип, 2026 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Hella написав:moveton Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять? В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна . Вчера я была возмущена, но что ни делается, все к лучшему. Наверное, можно сказать: "Спасибо, что взял деньгами"...