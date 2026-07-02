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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 453454455456 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Таскомбанк 2.9 5 35 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 23% 8 2- Погане. Некомпетентне. 20% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 7 4- Добре. Як і повинно бути. 23% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 5 Всього голосів : 35 Додано: Чет 02 лип, 2026 10:03 Re: Таскомбанк Hella написав: Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять? Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять?

Если гасилось первого числа, значит на начало месяца был и пункт 1.8 в действии. Я не говорю, что сейчас взяли за то, что было давно. Я пытаюсь понять почему раньше не брали. Почитал что там в тарифах накрутили и прояснилось. В 1.8 начиная с какой-то из кучи его редакций прописали исключение: "або діючого депозитного договору від 3-х місяців⁸ (8 - Діє до 31.05.2026)". Вот так оно на основе срочного депо с осени и работало. С июня халява кончилась и 1 июля насчитали за долг в момент начала июля. Это не те 150 грн, которые абонка и которых можно избежать, если есть любые остатки на счетах от 20к грн.



Hella написав: В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна . В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна

Такое. Если от этих комисов бегать, то важнее скорее дебетки закрывать. Кредитка без минуса пока кушать не просит. Если гасилось первого числа, значит на начало месяца был ив действии. Я не говорю, что сейчас взяли за то, что было давно. Я пытаюсь понять почему раньше не брали. Почитал что там в тарифах накрутили и прояснилось. В 1.8 начиная с какой-то из кучи его редакций прописали исключение: "або діючого депозитного договору від 3-х місяців⁸ (8 - Діє до 31.05.2026)". Вот так оно на основе срочного депо с осени и работало. С июня халява кончилась и 1 июля насчитали за долг в момент начала июля. Это не те 150 грн, которые абонка и которых можно избежать, если есть любые остатки на счетах от 20к грн.Такое. Если от этих комисов бегать, то важнее скорее дебетки закрывать. Кредитка без минуса пока кушать не просит. Востаннє редагувалось moveton в Чет 02 лип, 2026 10:04, всього редагувалось 1 раз. moveton

Повідомлень: 7153 З нами з: 23.03.18 Подякував: 141 раз. Подякували: 915 раз. Профіль 3 2 16 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 10:04 Hella написав: moveton

Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять?

В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна . Вчера я была возмущена, но что ни делается, все к лучшему. Наверное, можно сказать: "Спасибо, что взял деньгами"... Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять?В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна. Вчера я была возмущена, но что ни делается, все к лучшему. Наверное, можно сказать: "Спасибо, что взял деньгами"...

А чем еще он мог взять? А чем еще он мог взять? nord Повідомлень: 654 З нами з: 25.07.22 Подякував: 22 раз. Подякували: 36 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 453454455456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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