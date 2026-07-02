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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 453454455456

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Таскомбанк 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
8
2- Погане. Некомпетентне.
20%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 10:03

Re: Таскомбанк

  Hella написав:Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять?

Если гасилось первого числа, значит на начало месяца был и пункт 1.8 в действии. Я не говорю, что сейчас взяли за то, что было давно. Я пытаюсь понять почему раньше не брали. Почитал что там в тарифах накрутили и прояснилось. В 1.8 начиная с какой-то из кучи его редакций прописали исключение: "або діючого депозитного договору від 3-х місяців⁸ (8 - Діє до 31.05.2026)". Вот так оно на основе срочного депо с осени и работало. С июня халява кончилась и 1 июля насчитали за долг в момент начала июля. Это не те 150 грн, которые абонка и которых можно избежать, если есть любые остатки на счетах от 20к грн.

  Hella написав:В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна :).

Такое. Если от этих комисов бегать, то важнее скорее дебетки закрывать. Кредитка без минуса пока кушать не просит.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 02 лип, 2026 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 10:04

  Hella написав:moveton
Я все время делала стандартно. Месяц покупаю на кредитку, в первый же день, а в Тасе это первое число, как получила проценты, гашу всю сумму. И как считать - был минус или нет? Если я гасила задолго до окончания льготного периода? Да и вроде закон обратной силы не имеет, если что-то было пару месяцев назад, это не должно же влиять?
В общем, завтра я закрываю кредитную карту (они взяли два дня на закрытие) и больше не буду ломать голову над их логикой, мне, обычной вкладчице, она не понятна :). Вчера я была возмущена, но что ни делается, все к лучшему. Наверное, можно сказать: "Спасибо, что взял деньгами"...

А чем еще он мог взять?
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 11:26

Re: Таскомбанк

Лично для меня триггером стало их введение тарифов как бы так сделать что бы клиент 150 платить по любому )...и цирк когда то вводили , то отменяли то переписывали , а мы тут собирали целые консилиумы как их изменения трактовать...) это смотрелось как действия наперсточника ,а не банка с его тарифным комитетом ))) , поэтому я проголосовал ногами ..и увел семью ...а до этого так же был много лет клиентом и помню время как нам хотелось заиметь их кредитку....) все до того наработанное банк спустил в унитаз к сожалению .
-VICTOR-
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