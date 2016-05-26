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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 5 5 1
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:14

Re: Альфа-Банк

Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:23

  sergia написав:Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.

Вхооодят
А вы када их туда закинули, седня?
Если седня, то ток в Пн. их Алка увидит, она чуток косоглазит :)
Как вар-т -- можете их перекинуть на сбер. Там Алка сразу увидит :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:45

  lamal написав:
  greenozon написав:щойно пробував п2п (форвард - альфа, дебетка-дебетка) в додатку сенс,
усі спроби завершились помилкою
пробував суми 14500, 10000, 7500, 5000, 1000

що це за дикий срам?

хамон удалось пополнить с форварда (пенсийна)в додатку сенс

С кешбэком за пополнение? Не подскажете какой максимальный кешбэк можно получить пополнив хамон картой другого банка и как пополнять, только через сенс?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 28 січ, 2022 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:58

  Amethyst написав:
  sergia написав:Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.

Вхооодят
А вы када их туда закинули, седня?
Если седня, то ток в Пн. их Алка увидит, она чуток косоглазит :)
Как вар-т -- можете их перекинуть на сбер. Там Алка сразу увидит :idea:

Доходный сейф понемногу пополняю около 2-х недель. Те что сегодня невидны, но я не них пишу.
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:05

  sergia написав:
  Amethyst написав:
  sergia написав:Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.

Вхооодят
А вы када их туда закинули, седня?
Если седня, то ток в Пн. их Алка увидит, она чуток косоглазит :)
Как вар-т -- можете их перекинуть на сбер. Там Алка сразу увидит :idea:

Доходный сейф понемногу пополняю около 2-х недель. Те что сегодня невидны, но я не них пишу.

Т.е. вы грите, шо ваш остаток по Вайту указан БЕЗ суммы на ДохСейфе и никак не учтен в Умовах обслуг-ня. Прикольно
Сообщите ОфПреду в личку. Хай спартанцы виправляють :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:38

  vitaliian написав:
  lamal написав:
  greenozon написав:щойно пробував п2п (форвард - альфа, дебетка-дебетка) в додатку сенс,
усі спроби завершились помилкою
пробував суми 14500, 10000, 7500, 5000, 1000

що це за дикий срам?

хамон удалось пополнить с форварда (пенсийна)в додатку сенс

С кешбэком за пополнение? Не подскажете какой максимальный кешбэк можно получить пополнив хамон картой другого банка и как пополнять, только через сенс?

ток Сеней,туц на карту,туц пополнить. с января 250 орехами,что=201,25 гришками.Если Хамон не в кредите.А так тогда пакетку заводить надо
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:11

  Amethyst написав:
  sergia написав:Доходный сейф понемногу пополняю около 2-х недель. Те что сегодня невидны, но я не них пишу.

Т.е. вы грите, шо ваш остаток по Вайту указан БЕЗ суммы на ДохСейфе и никак не учтен в Умовах обслуг-ня. Прикольно
Сообщите ОфПреду в личку. Хай спартанцы виправляють :(

Так, напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані, я перевірю
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:12

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:с января 250 орехами,что=201,25 гришками.

и не гришками, а кеш'ю-покупками. Аллюсик, она изобретательная с̶т̶е̶р̶ приколистка :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:39

  Amethyst написав:Т.е. вы грите, шо ваш остаток по Вайту указан БЕЗ суммы на ДохСейфе и никак не учтен в Умовах обслуг-ня. Прикольно
Сообщите ОфПреду в личку. Хай спартанцы виправляють :(

Ой, честно, уже достали эти косяки. Две недели пользуюсь, а такое впечатление как будто лет 5.
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:13

  Amethyst написав:
  Мизантрóп написав:с января 250 орехами,что=201,25 гришками.

и не гришками, а кеш'ю-покупками. Аллюсик, она изобретательная с̶т̶е̶р̶ приколистка :)

Да,на выхлопе товар.Гришки как мера стоимости :wink:
Мизантрóп
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