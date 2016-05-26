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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:14
Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.
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sergia
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:23
sergia написав:
Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.
Вхооодят
А вы када их туда закинули, седня?
Если седня, то ток в Пн. их Алка увидит, она чуток косоглазит
Как вар-т -- можете их перекинуть на сбер. Там Алка сразу увидит
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:45
lamal написав: greenozon написав:
щойно пробував п2п (форвард - альфа, дебетка-дебетка) в додатку сенс,
усі спроби завершились помилкою
пробував суми 14500, 10000, 7500, 5000, 1000
що це за дикий срам?
хамон удалось пополнить с форварда (пенсийна)в додатку сенс
С кешбэком за пополнение? Не подскажете какой максимальный кешбэк можно получить пополнив хамон картой другого банка и как пополнять, только через сенс?
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 28 січ, 2022 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:58
Amethyst написав: sergia написав:
Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.
Вхооодят
А вы када их туда закинули, седня?
Если седня, то ток в Пн. их Алка увидит, она чуток косоглазит
Как вар-т -- можете их перекинуть на сбер. Там Алка сразу увидит
Доходный сейф понемногу пополняю около 2-х недель. Те что сегодня невидны, но я не них пишу.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:05
sergia написав: Amethyst написав: sergia написав:
Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.
Вхооодят
А вы када их туда закинули, седня?
Если седня, то ток в Пн. их Алка увидит, она чуток косоглазит
Как вар-т -- можете их перекинуть на сбер. Там Алка сразу увидит
Доходный сейф понемногу пополняю около 2-х недель. Те что сегодня невидны, но я не них пишу.
Т.е. вы грите, шо ваш остаток по Вайту указан БЕЗ суммы на ДохСейфе и никак не учтен в Умовах обслуг-ня. Прикольно
Сообщите ОфПреду в личку. Хай спартанцы виправляють
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:38
vitaliian написав: lamal написав: greenozon написав:
щойно пробував п2п (форвард - альфа, дебетка-дебетка) в додатку сенс,
усі спроби завершились помилкою
пробував суми 14500, 10000, 7500, 5000, 1000
що це за дикий срам?
хамон удалось пополнить с форварда (пенсийна)в додатку сенс
С кешбэком за пополнение? Не подскажете какой максимальный кешбэк можно получить пополнив хамон картой другого банка и как пополнять, только через сенс?
ток Сеней,туц на карту,туц пополнить. с января 250 орехами,что=201,25 гришками.Если Хамон не в кредите.А так тогда пакетку заводить надо
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:11
Amethyst написав: sergia написав:
Доходный сейф понемногу пополняю около 2-х недель. Те что сегодня невидны, но я не них пишу.
Т.е. вы грите, шо ваш остаток по Вайту указан БЕЗ суммы на ДохСейфе и никак не учтен в Умовах обслуг-ня. Прикольно
Сообщите ОфПреду в личку. Хай спартанцы виправляють
Так, напишіть нам в особисті повідомлення ваші дані, я перевірю
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:12
Мизантрóп написав:
с января 250 орехами,что=201,25 гришками.
и не гришками, а кеш'ю-покупками. Аллюсик, она изобретательная с̶т̶е̶р̶ приколистка
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:39
Amethyst написав:
Т.е. вы грите, шо ваш остаток по Вайту указан БЕЗ суммы на ДохСейфе и никак не учтен в Умовах обслуг-ня. Прикольно
Сообщите ОфПреду в личку. Хай спартанцы виправляють
Ой, честно, уже достали эти косяки. Две недели пользуюсь, а такое впечатление как будто лет 5.
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sergia
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