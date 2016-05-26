Причем мера стоимости орехами дороже выходит, а деньгами дешевле.
Ну приколистка таки
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:28
Причем мера стоимости орехами дороже выходит, а деньгами дешевле.
Ну приколистка таки
Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:40
Re: Альфа-Банк
Дык матьиматеХа,делить на 0.805 иль умножать))
Додано: Суб 29 січ, 2022 00:23
паралельно з виконанням 10 оплат з вайт, я після поповнення Дохідного відслідковував це питання для умов безплатки. Так от - сума на дохідному прораховується в умовах бесплатки для вайт поступово, я так розумію - пропорційно дням, скільки часу лежать кошти.
Тобто при 100К поповнення на перший день відобразить 3,3К для безоплатки, другий - 6,6 і т.д. І тільки десь на кінець 2 тижня сума вийшла достатньою для погашення безоплатки (більше 50К по умовах обсл.).
Такі от спостереження - і у мене, і у дружини йшло синхронно. Поповнення були на однакову суму в один день з інтервалом 15 хв.
Додано: Суб 29 січ, 2022 00:27
|