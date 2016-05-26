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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:28

  Мизантрóп написав:
  Amethyst написав:
  Мизантрóп написав:с января 250 орехами,что=201,25 гришками.

и не гришками, а кеш'ю-покупками. Аллюсик, она изобретательная с̶т̶е̶р̶ приколистка :)

Да,на выхлопе товар.Гришки как мера стоимости :wink:

Причем мера стоимости орехами дороже выходит, а деньгами дешевле.
Ну приколистка таки :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:40

Re: Альфа-Банк

Дык матьиматеХа,делить на 0.805 иль умножать))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 00:23

  sergia написав:Деньги на доходном сейфе не входят в общую сумму 50т которые, как один из вариантов нужны для бесплатного Белого пакета. Удивлен. Видны только то что лежит не карте.

паралельно з виконанням 10 оплат з вайт, я після поповнення Дохідного відслідковував це питання для умов безплатки. Так от - сума на дохідному прораховується в умовах бесплатки для вайт поступово, я так розумію - пропорційно дням, скільки часу лежать кошти.
Тобто при 100К поповнення на перший день відобразить 3,3К для безоплатки, другий - 6,6 і т.д. І тільки десь на кінець 2 тижня сума вийшла достатньою для погашення безоплатки (більше 50К по умовах обсл.).
Такі от спостереження - і у мене, і у дружини йшло синхронно. Поповнення були на однакову суму в один день з інтервалом 15 хв.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 00:27

  Мизантрóп написав:Дык матьиматеХа,делить на 0.805 иль умножать))

таки ділити, якщо вираховувати від суми операції у грн. для списання горіхів :)
а якщо горіхи з балансу переводити у грн. - то множити (для вирахування ймовірних сум погашення)
stas_rst
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